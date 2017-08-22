"Чего хочет Тверь": город из лего, соревнования на время по надеванию защитного костюма и мастре-класс по речевой разминке

26 и 27 августа состоится фестиваль «Чего хочет Тверь», организаторы которого подготовили интересную программу не только для взрослых, но и для самых маленьких горожан.
В Городском саду в выходные 26-27 августа участники смогут познакомиться с историей общественного транспорта на площадке от МУП «ПАТП-1», сделать город из лего на площадке досугового центра, смастерить подставку для телефона и нарисовать почтовую открытку в арт-лаборатории.
Управление МЧС России по Тверской области представит свою технику и проведет соревнования для детей по надеванию на время защитного костюма, а Театр юного зрителя проведет мастер-класс по речевой разминке и устроит настоящую театральную фотозону для своих гостей.
Также будет и ряд познавательных площадок для детей. Студия иностранных языков научит английскому языку, пройдет увлекательная мастерская по рисованию 3Д ручками.
Комментарии (2)
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guset
21.08.2017 20:44
0
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komarwasaw
22.08.2017 01:36
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