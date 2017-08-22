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"Чего хочет Тверь": город из лего, соревнования на время по надеванию защитного костюма и мастре-класс по речевой разминке

21 Августа 2017 18:46
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 26 и 27 августа состоится фестиваль «Чего хочет Тверь», организаторы которого подготовили интересную программу не только для взрослых, но и для самых маленьких горожан.

В Городском саду в выходные 26-27 августа участники смогут познакомиться с историей общественного транспорта на площадке от МУП «ПАТП-1», сделать город из лего на площадке досугового центра, смастерить подставку для телефона и нарисовать почтовую открытку в арт-лаборатории.

Управление МЧС России по Тверской области представит свою технику и проведет соревнования для детей по надеванию на время защитного костюма, а Театр юного зрителя проведет мастер-класс по речевой разминке и устроит настоящую театральную фотозону для своих гостей.

Также будет и ряд познавательных площадок для детей. Студия иностранных языков научит английскому языку, пройдет увлекательная мастерская по рисованию 3Д ручками.

 

 

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Метки: Фестиваль "Чего хочет Тверь" 26 и 27 августа
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Комментарии (2)

  • guset 
    Речной вокзал рухнул, общественный транспорт уничтожен да и сам ПАТП на грани, больничка сгорела, бассейн закрылся, холодную воду в городе отключают теперь строго раз в месяц. Отопительный сезон все ждут с содроганием. С каждого столба физиономия губернатора рвется продолжать "развитие" Твери в том же духе.

И тут явилось ОНО! Тверь, по извращенным представлениям организаторов этого шабаша, хочет... мастер класс по речевой разминке. НУ КОНЕЧНО! Именно этого городу и не хватало. Размять речь, чтобы внятно составить слово из трех букв как народный наказ властям двигаться в означенном направлении вместе со всем вот этим вот "развитием". ГЕНИАЛЬНО! Я бы не додумался. Но ведь я и не Парамонов.
    21.08.2017 20:44
    0 | 2

    • komarwasaw 
      Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости.
Ребят, у меня получилось за неделю, теперь советую всем! не теряй шанс изменить жизнь  http://vkk.me/nikoden
      22.08.2017 01:36
      0 | 0
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