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Пенсионный фонд посчитал сколько в области проживает человек с именами Август, Августа, Августин и Августина

21 Августа 2017 18:04
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По сведениям Отделения Пенсионного фонда РФ по Тверской области в Верхневолжье проживают пять мужчин с уникальным именем – Август, сто семь – обладательниц имени Августа, два Августина и двадцать пять Августин.

ТИА писало, что самыми популярными именами в Тверской области для новорожденных остаются Анастасия и Артём. Другие имена из первой пятёрки для мальчиков - Александр, Максим, Иван и Михаил; для девочек - Мария, София, Полина и Дарья. Также родители часто называют детей Егор, Дмитрий, Матвей, Ярослав, Никита, Ксения, Анна, Алиса, Вероника, Ульяна, Валерия и Варвара.

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Метки: пенсионный фонд люди с редкими именами
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Комментарии (12)

  • awk555 
    Точно Песионный?
    21.08.2017 18:15
    0 | 2

    • komarwasaw 
      Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости.
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      22.08.2017 01:37
      0 | 0

  • Добрый крот 
    В последующие месяцы ПФ будет подсчитывать Сентябрин, Октябрин, Ноябрин и т.д.?
    21.08.2017 18:19
    0 | 6

  • Ин окентий 
    Скока бабла будет отваливаться ежемесячно в энти исследования???
    21.08.2017 18:45
    0 | 0

    • Proletary 
      Не злопыхательствуйте. Контрол-Ф в базе, вот и весь парсинг. Надоело ворон считать, нужно диверсифицироваться.
      21.08.2017 19:41
      0 | 3

  • umorist 
     Видимо от "нечего делать" собирают материал для диссертации!
    21.08.2017 18:54
    0 | 1

  • TvereZ 
    А что-нить полезного хотя бы для посчитанных ПФ сделал? )))
    21.08.2017 19:42
    0 | 1

  • prohogiy 
    Руководство пенсионного фонда в Твери не знает как его развалить. Вот и ищет ту соломинку, которая сломает хребет пенсионному "верблюду".
    21.08.2017 20:13
    0 | 1

  • mednoe521 
    а в это время пока они считают августин в очередях ПФ сидят люди и ожидают в очереди по 2,5 - 3 часа, чтобы попасть к "окошку"
    21.08.2017 20:59
    0 | 3

    • MikeH 
      Это вы еще не видели какие в Торжке очереди в пенсионный стоят. Я тут недавно увидел, прямо обалдел - в "Глобусе" в час пик таких очередей не бывает.
      21.08.2017 21:37
      0 | 0

  • MikeH 
    А может пенсионный нам расскажет насколько "успешно" проходит передача сальдо в налоговую? Сколько денег беззаконно отобрано у бизнеса без перспектив не только возврата а даже зачета?
    21.08.2017 21:39
    0 | 1

  • ДеД 
    Я родился слишком рано,
А быть может, слишком поздно,
Никому не верю я, как прежде.
Море Счастья обмелело
И река Любви замерзла,
Но осталось озеро Надежды!
Пенсионный фонд мой, посчитай мне снова,
Посчитай надбавку, чтоб ты был здоров!
Чтобы не пилили, чтобы мне хватило
На краюху хлеба и бесплатны-ы-х
Докторов!
    21.08.2017 23:21
    0 | 0
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