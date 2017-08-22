Пенсионный фонд посчитал сколько в области проживает человек с именами Август, Августа, Августин и Августина

По сведениям Отделения Пенсионного фонда РФ по Тверской области в Верхневолжье проживают пять мужчин с уникальным именем – Август, сто семь – обладательниц имени Августа, два Августина и двадцать пять Августин.

ТИА писало, что самыми популярными именами в Тверской области для новорожденных остаются Анастасия и Артём. Другие имена из первой пятёрки для мальчиков - Александр, Максим, Иван и Михаил; для девочек - Мария, София, Полина и Дарья. Также родители часто называют детей Егор, Дмитрий, Матвей, Ярослав, Никита, Ксения, Анна, Алиса, Вероника, Ульяна, Валерия и Варвара.