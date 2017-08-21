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Молодые жители Тверской области могут получить юридическую помощь бесплатно

21 Августа 2017 17:40
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Комитет по делам молодёжи Тверской области оказывает жителям региона бесплатную юридическую помощь. Обратиться за консультациями могут представители общественных организаций, молодые предприниматели, молодые семьи, волонтёры, студенты, школьники.

Кроме того, юристы готовы помочь с решением правовых вопросов молодым людям, находящимся в социально-опасной ситуации или нуждающимся в социальной адаптации.

Консультирование возможно в устной и письменной формах.

Вопросы принимаются по адресу электронной почты Комитета по делам молодёжи Тверской области kom_molodegy@web.region.tver.ru.

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Метки: юридическая консультация
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