В Твери прошли соревнования по парусному спорту

В субботу и воскресенье в акватории Волги между Нововолжским и Восточным мостами прошли соревнования «Кубок Твери по парусному спорту». Соревнования проводились в четырех классах яхт: «Оптимист» (младшие юноши и младшие девушки), «Оптимист» (юноши и девушки), «Навигатор - 300» (юноши и девушки), «Луч - радиал» (юноши и девушки).

- Соревнования всегда дают большой толчок для развития спортсмена. Они помогают привыкнуть к скорости, понять систему состязаний и узнать свои слабые и сильные стороны, - уверен спортсмен Валерий Андреев.

В соревнованиях приняли участие представители спортивных школ из Твери, Конаково, Калязина и города Кимры. С каждым годом соревнования становятся всё более массовыми благодаря растущей популярности этого вида спорта и увеличивающемуся набору в спортивные школы.

- В парусном спорте, помимо физической работы, нужно очень много думать головой – важна тактика, техника управления лодкой. Также этот вид спорта развивает наблюдательность – погода меняется постоянно, и гонщикам необходимо корректировать свои действия и на ходу принимать решения – в какую сторону пойти, как настроить лодку, – рассказал старший тренер-преподаватель по парусному спорту «СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» Иван Абросов.

Возможность проявить себя в этом виде спорта у тверичан появилась с 2009 года, когда в городе открылась парусная школа. За это время в городе успели подготовить несколько призёров всероссийских соревнований.

– В городе много водоемов, и это очень важно, что сейчас у ребят есть возможность не только по телевизору наблюдать за тем, как хорошо под парусом рассекать по волнам, а и самим встать у руля, – отметил депутат Тверской городской Думы Сергей Мамонов.

– Тверь всегда добивалась больших успехов именно в водных видах спорта, – напомнил один из гостей соревнований, спортсмен Сергей Денисов. – У нас много известных во всём мире спортсменов в академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Парусный спорт появился в городе не так давно, но уже видно, что у него большой потенциал.

Летом в городе проводится множество соревнований на открытом воздухе. Такие мероприятия лучше всего помогают заинтересовать горожан занятиями спортом.

– Летом особенно важно дать молодёжи возможность активного отдыха, и для этого в городе проводятся спортивные праздники для тверичан всех возрастов. А соревнования среди профессионалов повышают среди горожан интерес к занятиям спортом, – уверена заместитель главы администрации Твери Любовь Огиенко.

Несмотря на то, что календарное лето уже подходит к концу, для спортсменов-парусников сезон ещё не окончен. Завершающие соревнования этого года пройдут в начале сентября в Завидово, а тренировки продолжатся до первого льда.

Управление информации администрации города Твери.