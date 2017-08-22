В Твери горящий автомобиль врезался в здание мойки

Виной случившегося стала халатность водителя.

Мужчина приехал на одну из заправок города на улице Громова днем 21 августа и попросил сотрудников помочь слить топливо, потому что бак подтекает. Водитель нашёл канистру и вместе с сотрудниками начал откачивать туда бензин. Однако процесс автомобилисту показался слишком медленным, и он достал из машины «странные провода и моторчик».

- Я спросил его, точно ли его моторчик работает и безопасен, и, получив утвердительный ответ, от машины отошел на всякий случай, - рассказал корреспонденту ТИА сотрудник заправки. - Как только он провода к машине подсоединил, послышался хлопок и машина загорелась.

Мы начали её тушить, но огонь только разгорался. А потом вдруг машина поехала в сторону мойки и врезалась в здание (водитель не вытащил ключи из замка зажигания). Там уже ребята-мойщики взялись тушить машину. Потом подоспели пожарные и пожар ликвидировали.

Видео опубликовано в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь".