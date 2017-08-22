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В Твери горящий автомобиль врезался в здание мойки

В Твери горящий автомобиль врезался в здание мойки - ТИА
21 Августа 2017 17:26
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Видео

Виной случившегося стала халатность водителя.

Мужчина приехал на одну из заправок города на улице Громова днем 21 августа и попросил сотрудников помочь слить топливо, потому что бак подтекает. Водитель нашёл канистру и вместе с сотрудниками начал откачивать туда бензин. Однако процесс автомобилисту показался слишком медленным, и он достал из машины «странные провода и моторчик».

- Я спросил его, точно ли его моторчик работает и безопасен, и, получив утвердительный ответ, от машины отошел на всякий случай, - рассказал корреспонденту ТИА сотрудник заправки. - Как только он провода к машине подсоединил, послышался хлопок и машина загорелась.

Мы начали её тушить, но огонь только разгорался. А потом вдруг машина поехала в сторону мойки и врезалась в здание (водитель не вытащил ключи из замка зажигания). Там уже ребята-мойщики взялись тушить машину. Потом подоспели пожарные и пожар ликвидировали.

Видео опубликовано в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь".

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Метки: пожар в машине автомобиль въехал в мойку
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Комментарии (8)

  • Добрый крот 
    Дважды дебил! А можа и четырежды даже.
    21.08.2017 17:37
    0 | 11

    • komarwasaw 
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      22.08.2017 01:37
      0 | 0

  • bae99 
    У Алексея Тележкина - телевизор вертикально весит?
    21.08.2017 17:43
    1 | 8

    • vepr76 
      Не, просто лежа на боку смотрит
      21.08.2017 19:18
      0 | 2

  • Uylo_Yobannen 
    "Водитель нашёл канистру и вместе с сотрудниками начал откачивать туда бензин"
Сотрудники АЗС восхитительны в своей незамутнённости. Не иначе, по объявлению в газете "Зажопинский гламур" набирали.
    21.08.2017 17:44
    0 | 8

    • Добрый крот 
      Зря Вы так. Он ведь спросил о безопасности моторчика с проводами...Не дурак, значит.
      21.08.2017 17:47
      0 | 8

  • kentara 
    ООО, у меня есть такойже моторчик, с проводами, сливать будем?
    21.08.2017 21:04
    0 | 0

  • as 
    Чтобы врезаться в здание мойки , на пути от АЗС автомобилю необходимо было как минимум раз 10 крутануть руль, причём в разные стороны. Дебилы сами и других дебилами считают?)))
    21.08.2017 22:51
    0 | 0
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