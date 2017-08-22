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В Тверской области 24-летний парень угнал у пенсионера машину

21 Августа 2017 19:52
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В дежурную часть МО МВД России «Ржевский» обратился 71-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что ночью похитили, принадлежащий ему автомобиль, из гаража расположенного по месту жительства. Сумма ущерба составила 150 000 рублей. Был введн спецплан «Перехват».

Злоумышленника, причастного к этому преступлению установили. Им оказался нигде не работающий, 24-летний житель Ржевского района. Задержанный дал признательные показания.  Автомашина  обнаружена и передана законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает УМВД России по Тверской области.

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Метки: угнал автомобиль криминал умвд
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Комментарии (2)

  • Ин окентий 
    ...и запятЫЯ...
Казнить, нельзя помиловать!
    Прикрепленные изображения:
    21.08.2017 20:46
    0 | 0

  • komarwasaw 
    Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости.
Ребят, у меня получилось за неделю, теперь советую всем! не теряй шанс изменить жизнь  http://vkk.me/nikoden
    22.08.2017 01:36
    0 | 0
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