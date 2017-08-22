В Тверской области 24-летний парень угнал у пенсионера машину

В дежурную часть МО МВД России «Ржевский» обратился 71-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что ночью похитили, принадлежащий ему автомобиль, из гаража расположенного по месту жительства. Сумма ущерба составила 150 000 рублей. Был введн спецплан «Перехват».

Злоумышленника, причастного к этому преступлению установили. Им оказался нигде не работающий, 24-летний житель Ржевского района. Задержанный дал признательные показания. Автомашина обнаружена и передана законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает УМВД России по Тверской области.