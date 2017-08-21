На Чуприяновке идут работы по обустройству подходов к тоннелю

В Тверской области на станции Чуприяновка продолжается строительство путепровода тоннельного типа на пересечении автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с железнодорожными путями. В настоящее время подрядная организация выполняет работы по обустройству подходов к тоннелю.

Подрядной организацией является АО «РЖДстрой». Строительство ведется без остановки движения поездов. Для их безопасного пропуска созданы специальные условия. Кроме того, на период производства работ организован круглосуточный мониторинг состояния железнодорожных путей.

Проект предусматривает сооружение стартового и приемного котлованов на входе и выходе из тоннеля, последующее возведение тоннеля под защитным экраном из металлических труб, заполняемых бетоном с установкой арматурных каркасов.

Со стороны стартового котлована завершена отсыпка площадки для обустройства шпунтового ограждения, которое необходимо для монтажа рабочего котлована, укрепления грунта и предотвращения деформации тела насыпи железной дороги.

Завершить устройство шпунтового ограждения подрядчик планирует через 10 дней, после чего начнется монтаж верхнего горизонтального ряда защитного экрана.

На строительство развязки из федерального бюджета в текущем году направлено более 596 млн рублей. Общий объём финансирования — около 890 млн рублей. Средства на проведение подготовительных работ, были выделены в прошлом году.

На встрече с Губернатором Игорем Руденей вице-президент компании «РЖД», глава генподрядчика «РЖДстрой» Олег Тони подтвердил намерение ОАО «РЖД» возвести на станции надземный пешеходный переход за счёт собственных средств.

Также после окончания строительства тоннеля будет приведена в порядок автомобильная дорога, соединяющая посёлок Чуприяновка с трассой М-10, сообщает правительство Тверской области