Трое мужчин заманили жителя Твери в лес и убили

Трое жителей Твери и Калининского района подозреваются в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Злоумышленники 32, 33 и 35 лет захотели расправится с 57-летним жителем Твери, который якобы украл у их родственника имущество. Они решили его наказать. Для этого заманили потерпевшего в безлюдное место, в 43 метрах от дорожного указателя «Сеславье» Калининского района Красногорского сельского поселения. И избили его, нанося удары руками, ногами и неустановленным предметом, а затем с места преступления скрылись.

Смерть мужчины наступила от травматического шока, вызванного множественными переломами ребер.

По ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.