Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» готовится к испытаниям

Экипаж новейшего малого ракетного корабля Черноморского флота «Вышний Волочёк», построенного на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького и недавно совершившего переход внутренними водными путями в Новороссийск, готовит корабль к проведению заводских и ходовых испытаний.

Испытания, как и ранее однотипные с ним МРК «Серпухов» и «Зелёный Дол», пройдут в Новороссийской военно-морской базе, где для этого созданы все условия. В море корабль будет проверен на всех режимах работы, выполнит артиллерийские стрельбы, после чего до конца текущего года войдёт в состав бригады ракетных катеров ЧФ.

В настоящее время на МРК монтируются системы и конструкции, разобранные на время буксировки «Вышнего Волочка» по руслам рек.

МРК проекта 21631 разработки ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» являются многоцелевыми кораблями, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Водоизмещение составляет 949 тонн при длине в 74 м и ширине 11 м. Скорость хода - 25 узлов, дальность плавания – 2500 миль на скорости 12 узлов, автономность - 10 суток. Экипаж - 52 человека.

«Вышний Волочёк» является шестым кораблём модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным вооружением большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.