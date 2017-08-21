В Тверской области мужчина скончался от травмы груди и перелома ребер

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Бежецкого района по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Вечером 15 августа в одной из квартир поселка Дорохово Бежецкого района он и его 42-летний товарищ распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, из-за чего началась драка. Молодой мужчина нанес другу множественные удары ногами по телу, причинив ему закрытую травму груди и живота с переломами ребер. От полученных травм потерпевший скончался.

Как сообщает СУ СК по Тверской области, преступление было раскрыто по «горячим следам» и подозреваемый задержан.