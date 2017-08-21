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Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы - ТИА
21 Августа 2017 15:44
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Фоторепортаж

В Твери продолжается грандиозный ремонт дорог: работает современная техника, дороги быстрыми темпами одевают в новый асфальт. Столь масштабного ремонта Тверь уже и не помнит, а потому он у всех на устах. Рабочие, которые и сегодня трудятся на тверских дорогах, рассказали ТИА, кто ремонтирует город.

Ремонтом занимается московская компания – ГБУ  «Автомобильные дороги»: они пригнали в Тверь свою технику (немецкие асфальтоукладчики и катки, трактора, погрузчики) и наняли рабочих  для ремонта тверских дорог.

- Рабочие приехали из разных городов, много из Пензы. Вот и мы тоже, рассказал ТИА водитель КАМАЗа. Мы работаем вахтовым методом, по две недели, ночуем по месту временного жительства в Москве. Утром загружаемся асфальтом и едем на объект, на ночь обратно в Москву.

В сутки в Тверь из Москвы приезжает более 50 самосвалов щебеночно-мастичного асфальта. Его везут к нам с Дмитровского завода, который находится не далеко от МКАДа.

- Этот асфальт более прочный, в Москве на него дают 3 года гарантии. Сколько в Твери дадут, мы не знаем, но однозначно, он пролежит дольше, чем тот, что сегодня снимается с тверских дорог, - рассказал ТИА мастер.

По ночам кипит работа на улице Советской, днем здесь не работают, чтобы не создавать пробок в центре города.

Водитель трактора рассказал, что требования у москвичей к работе жесткие, проверки строгие. На Советской, недалеко от мечети, планируется строить дом. Проложили ливневую канализацию, подготовили грунт под новый асфальт, но на небольшом участке московским ревизорам качество грунта не понравилось, потребовали переделать. Тверская компания, которая участвует в строительстве этого дома и прокладке ливневки, теперь переделывает работу по требованию москвичей.

В новый асфальт одевают проспект Ленина. 21 августа идет ремонт на улице Вагжанова. Уже сегодня планируется начать ремонт проспекта Калинина.

- Улицы Вагжанова, Советская и проспект Калинина полностью оденутся в новый асфальт к 1 сентября. В планах в этом году еще несколько тверских улиц, в Твери мы работаем до ноября. Планируется, что в следующем году мы вернемся к вам в город, говорят, мол, Тверь должна полностью одеться в новый асфальт, - рассказали ТИА рабочие.

Факты о маштабной ремонтной кампании

В Твери работает 500 человек и 200 единиц техники.

На 21 авуста в городе демонтировали 7987 погонных метров рельсов.

Используется щебёночно-мастичный асфальтобетон. Он применяется на федеральных трассах и отличается большим уровнем прочности, длительным сроком эксплуатации, свойством подавления шума, а также устойчивостью к образованию колеи.

Все работы ведутся за счет средств бюджета Москвы.

 

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Метки: новый асфальт в Твери ремонт дорог в тверь везут асвальт из Москвы
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Комментарии (18)

  • bae99 
    Водитель трактора, который ПЕРЕделывает кусок грунта на улице Советской - ТИА, что есть это?

Все работы ведутся за счет средств бюджета Москвы.-
Сколько потом будем выплачивать долг?
    21.08.2017 15:50
    0 | 4

    • ЧЕПАЕВ 
      А чтоб никто не догадался
      21.08.2017 15:56
      0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      - Отпетая б...дь, хлопающая крыльями... какой образный язык у моряков!

Михаил Веллер, "Посвящается Стелле"
      21.08.2017 15:57
      0 | 2

  • Добрый крот 
    Прям репортаж к годовщине СССР или Великой Октябрьской. "Иван Петрович Кузькин, знатный потомственный хлебороб, тревожно посмотрел в темнеющее небо...Надвигалась гроза.....Врёшь! Не возьмёшь,-надвинув кепку поглубже воскликнул землероб. Всё соберём, до последнего зёрнышка! Не посрамим наших отцов, дедов, прадедов, строивших Советскую власть у нас на Смоленщине ( Кубанщине, Ростовщине, Пензенщине )! Вдалеке раздался гонг полевой кухни... Работать будем без обеда,-решительно сказал земледелец, вонзая острый клык плуга в мягкую, обильно политую потом сельчан землю...Земля радостно задрожала в ожидании новых трудовых свершений, побед и рекордов".
    21.08.2017 15:57
    0 | 8

    • Paul_Moriarty 
      Лемех это. Хотя, для художественной метафоры и "клык" сгодится :)
      21.08.2017 16:10
      0 | 2

  • Ин окентий 
    Какой восторженно- идиотический слог, до блевоты аж!
    21.08.2017 16:03
    0 | 2

    • Добрый крот 
      Мимо проходящие горожане со слезами радости воскликали: Голосуем за Единую Россию! Лучше уже не будет!  Губернатор, лично пробовавший на вкус московский асфальт неподалёку, одобрительно тряс седеющей головой...Депутаты ТГД от фракции ЕР также не остались в стороне, живо обсуждая преимущества битума марки 28 перед маркой 17. Мэр Корзин, пустив патриотическую слезу и такие же ветры, наливал всем желающим бодрящий квас из заплечного бочонка, а юный бес, простите, бессеребренник-МГЕРовец Цаголов, абсолютно безвозмездно пробежал круг вокруг памятника Михаилу Тверскому во славу крепости московского асфальта. Занималась алая заря...
      21.08.2017 16:12
      0 | 10

  • abeltv 
    На РБК на днях опубликовали информацию, что в Москве на 4 млрд. руб. ФАС отменили тендер - не поэтому ли в Твери проводят работы Москвичи. При желании у нас и свои компании бы справились, но значит кому-то выгодно загрузить Дмитровский асфальтозавод, и МУП Московский....
При этом дорогу делают хорошо, молодцы....
    21.08.2017 16:05
    0 | 7

    • Szpilki 
      Хорошо ли они делают дорогу, мы узнаем в следующем году.
      21.08.2017 16:58
      0 | 0

  • peshehod 
    А что скажут тверские дорожники и прочие заслуженные строители на такое глумление? Тов.  Шеин, Абдуллаев, оба-2 Фотелидзе? А то, похоже, им указали их настоящее место, они и сидят тихо, утираются.
    21.08.2017 16:23
    0 | 3

    • Szpilki 
      peshehod, сидят тихо не только они. Похоже, что ФАСу, СК, прокуратуре тоже указали на их место.
      21.08.2017 16:35
      0 | 1

  • kudimov 
    А где же наш тверской суперасфальт, который можно укладывать летом и зимою, в звездный день, в снегопад?
    21.08.2017 16:31
    0 | 3

  • Szpilki 
    Когда нибудь мы узнаем откуда ноги растут. Но то что мутное дело, это точно. Сдается мне, что деньги федеральный центр дал городу, а город по указанию Урицкого Москве. По крайней мере ФАС должна заинтересоваться. Тем более, что имеется такая инфа от московской общественности о этих благодетелях.                                           ГБУ "Автомобильные дороги" http://general-ivanoff.livejournal.com/887428.html
Фигурантами уголовного дела, возбуждённого УВД по САО по статье 159 части 4 ("Мошенничество", до десяти лет тюрьмы), по предварительным данным, стали глава ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Станиславович Орешкин, его первый заместитель Раис Ринатович Чигликов.
Министр экономического развития Максим Орешкин (его отчество "Станиславович" чисто случайно совпадает с отчеством главы ГБУ "Автомобильные дороги").
И здесь все схемы подробно: http://www.compromat.ru/page_36196.htm
Такой вот пример.
    21.08.2017 16:33
    0 | 1

  • VasyaS 
    Основной вопрос - кто за это будет платить? Ответ очень прост - решением исполкома ЕР было принято решение помочь губернаторам новичкам перед выборами. Рейтинг нашего губернатора и без Речного вокзала крутым пикированием стремился обернуться неуправляемым штопором, несмотря на значительные усилия штаба пропиарить и исказить статистику удовлетворённости работой. В бюджете Москвы не было такой статьи как оказание благотворительной помощи г. Твери и деньги оттуда напрямую выделить нельзя по закону. Значит есть резервы у ЕР о которых мы не знаем. Я не против ремонта, только За. Обидно, что такие необходимые вещи для города делаются только перед выборами, пиаряться как работа ЕР - "Вместе за развитие Твери", источники финансирования - не известны. Хотя, может нам постоянно использовать губернаторов с низким рейтингом, для которых Тв обл трамплин в Москву, так мы через несколько выборов превратимся в город сказку. Пусть ЕР сразу составит список работ по тому, что наобещал действующий - построим мост, Речной восстановим, ВВП в Мигалово развернём и т.п.
    21.08.2017 16:45
    0 | 2

    • antiER 
      10 сентября ЕР без всякого пиара и рейтингов возьмёт 70% голосов при явке 20%
      21.08.2017 16:55
      0 | 1

  • TVERSKOY_SK 
    Молодцы  московские дорожники,т.к. выкинули ржавые рельсы и делают отличные дороги у нас в городе.
    21.08.2017 16:48
    2 | 1

    • Szpilki 
      TVERSKOY_SK, если бы заплатили, это могли бы сделать с таким же успехом тверские, питерские, псковские и любые другие дорожники.
      21.08.2017 16:56
      0 | 0

  • antiER 
     Как это асфальт может быть лучше, сколько чего положишь так и будет. Раньше в каждом райцентре свой асфальтовый завод был. Какая то безнадега. Да ещё ТИА забоялось интервью Рудени опубликовать, что бы его совсем за балобола не считали.
    21.08.2017 16:50
    0 | 2
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