Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

В Твери продолжается грандиозный ремонт дорог: работает современная техника, дороги быстрыми темпами одевают в новый асфальт. Столь масштабного ремонта Тверь уже и не помнит, а потому он у всех на устах. Рабочие, которые и сегодня трудятся на тверских дорогах, рассказали ТИА, кто ремонтирует город.

Ремонтом занимается московская компания – ГБУ «Автомобильные дороги»: они пригнали в Тверь свою технику (немецкие асфальтоукладчики и катки, трактора, погрузчики) и наняли рабочих для ремонта тверских дорог.

- Рабочие приехали из разных городов, много из Пензы. Вот и мы тоже, рассказал ТИА водитель КАМАЗа. Мы работаем вахтовым методом, по две недели, ночуем по месту временного жительства в Москве. Утром загружаемся асфальтом и едем на объект, на ночь обратно в Москву.

В сутки в Тверь из Москвы приезжает более 50 самосвалов щебеночно-мастичного асфальта. Его везут к нам с Дмитровского завода, который находится не далеко от МКАДа.

- Этот асфальт более прочный, в Москве на него дают 3 года гарантии. Сколько в Твери дадут, мы не знаем, но однозначно, он пролежит дольше, чем тот, что сегодня снимается с тверских дорог, - рассказал ТИА мастер.

По ночам кипит работа на улице Советской, днем здесь не работают, чтобы не создавать пробок в центре города.

Водитель трактора рассказал, что требования у москвичей к работе жесткие, проверки строгие. На Советской, недалеко от мечети, планируется строить дом. Проложили ливневую канализацию, подготовили грунт под новый асфальт, но на небольшом участке московским ревизорам качество грунта не понравилось, потребовали переделать. Тверская компания, которая участвует в строительстве этого дома и прокладке ливневки, теперь переделывает работу по требованию москвичей.

В новый асфальт одевают проспект Ленина. 21 августа идет ремонт на улице Вагжанова. Уже сегодня планируется начать ремонт проспекта Калинина.

- Улицы Вагжанова, Советская и проспект Калинина полностью оденутся в новый асфальт к 1 сентября. В планах в этом году еще несколько тверских улиц, в Твери мы работаем до ноября. Планируется, что в следующем году мы вернемся к вам в город, говорят, мол, Тверь должна полностью одеться в новый асфальт, - рассказали ТИА рабочие.

Факты о маштабной ремонтной кампании