На Ленинградском вокзале из-за жары раздают воду

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания организовала раздачу питьевой воды на Ленинградском вокзале. Работники МТ ППК раздают бутылки с водой у пригородных касс. Помимо этого, можно воспользоваться установленным здесь же кулером.

Утром и днём в понедельник, 21 августа, сохраняется стабильно жаркая погода – температура достигает 26-28 градусов.

«Раздача воды поможет нашим пассажирам справиться с жарой. Бутылку можно взять с собой, чтобы поддерживать комфортные для организма условия на протяжении всей поездки», – рассказала начальник отдела организации обслуживания пассажиров АО «МТ ППК» Юлия Бузина.