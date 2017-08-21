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На Ленинградском вокзале из-за жары раздают воду

На Ленинградском вокзале из-за жары раздают воду - ТИА
21 Августа 2017 14:47
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Фоторепортаж

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания организовала раздачу питьевой воды на Ленинградском вокзале. Работники МТ ППК раздают бутылки с водой у пригородных касс. Помимо этого, можно воспользоваться установленным здесь же кулером.

Утром и днём в понедельник, 21 августа,  сохраняется стабильно жаркая погода – температура достигает 26-28 градусов.

«Раздача воды поможет нашим пассажирам справиться с жарой. Бутылку можно взять с собой, чтобы поддерживать комфортные для организма условия на протяжении всей поездки», – рассказала начальник отдела организации обслуживания пассажиров АО «МТ ППК» Юлия Бузина.

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Метки: жара раздают воду ленинградский вокзал
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Комментарии (2)

  • DenBlldenn 
    Это было до драки со стрельбой, или уже после?
    21.08.2017 15:29
    0 | 0

  • rzhevsky14 
    С утра не было еще.
    21.08.2017 16:21
    0 | 0
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