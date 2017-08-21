Делегация Тверской области приняла участие в боксёрском шоу «Бьём рекорд» в Москве

На Красной площади в Москве состоялось боксёрское шоу «Бьём рекорд», где был установлен рекорд Гиннеса на самую массовую тренировку с участием 3 тысяч спортсменов. В их число вошли 100 представителей Тверской области.

Мероприятие проведела Федерация бокса России. Участников рекордной тренировки на Красной площади приветствовал двукратный олимпийский чемпион по боксу, Заслуженный мастер спорта СССР Борис Лагутин. Занятие провели чемпионы мира по боксу Николай Валуев и Наталья Рагозина, а также двукратные олимпийские чемпионы, Заслуженные мастера спорта России Алексей Тищенко и Олег Саитов.

По окончании тренировки прошёл флеш-моб, в ходе которого спортсмены выстроились в слово «бокс», сообщает правительство Тверской области