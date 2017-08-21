Общественная палата России призывает родителей жаловаться на поборы в школах

Открыли горячую линию «Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера» в Общественной палате РФ из-за участившихся сообщений в СМИ о том, что некоторые родители школьников вынуждены покупать за собственные средства различные вещи для школы.

В частности, жительница Калмыкии рассказала, что в школе, куда поступил ее ребенок, родителей попросили купить парты в класс.

Продолжаются сборы средств на ремонт, охрану, учебники, подарки учителям, покупку штор, новых парт, компьютеров и т.д.

- При этом, действующим законодательством, в том числе Федеральным законом „Об образовании в Российской Федерации“, в России гарантируется право каждого человека на образование. Это право должно быть предоставлено бесплатно, — подчеркнула инициатор горячей линии, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Людмила Дудова уверена, что горячая линия поможет выявить проблемы в данной сфере, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы.

Обратиться на горячую линию можно по телефону 8-800-737-77-66.

Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт — с 9 до 16:45 (MSK).