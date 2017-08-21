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Общественная палата России призывает родителей жаловаться на поборы в школах

21 Августа 2017 12:57
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Открыли горячую линию «Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера» в Общественной палате РФ из-за участившихся сообщений в СМИ о том, что некоторые родители школьников вынуждены покупать за собственные средства различные вещи для школы.

В частности, жительница Калмыкии рассказала, что в школе, куда поступил ее ребенок, родителей попросили купить парты в класс.

Продолжаются сборы средств на ремонт, охрану, учебники, подарки учителям, покупку штор, новых парт, компьютеров и т.д.

- При этом, действующим законодательством, в том числе Федеральным законом „Об образовании в Российской Федерации“, в России гарантируется право каждого человека на образование. Это право должно быть предоставлено бесплатно, — подчеркнула инициатор горячей линии, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Людмила Дудова уверена, что горячая линия поможет выявить проблемы в данной сфере, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы.

Обратиться на горячую линию можно по телефону 8-800-737-77-66.

Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт — с 9 до 16:45 (MSK).

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Метки: поборы в школах общественная палата россии
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Комментарии (5)

  • jazz-y 
    Ну да, а то что школам денег не выделяют, чтобы дети получали бесплатное образование в достойных условиях - это нормально.
    21.08.2017 15:08
    0 | 1

  • Marusia 
    В МОУ СОШ №34 сбором средств занимается "попечительский совет" - вынужденная мера (побор). 500 руб. раз в год. Первоклашки по 1000 сдают. Ну и на "нужды" класса по 2000 на год. День учителя, НГ, 8 марта, день рождения классной....много нужд то
    21.08.2017 15:15
    0 | 0

    • Alx 
      Ну так это типа "инициатива неравнодушных родителей".
      21.08.2017 16:12
      0 | 0

  • NPC 
    Хорошая инициатива, только источник инициативы плохой.
Что сделает ОП РФ с данной информацией? Забьет в таблицу и отошлет министру образования РФ, который разошлет этот пакет по регионам с требованием разобраться. 
И регионы разберутся. Ну как разберутся. Скинут проблемы на тех же учителей и родителей. 
А потом ОП РФ отчитается, что провела мега контроль по результатам которого выявлено офигеть сколько проблем. И скажут - вот такие мы активные, за справедливость, за честность, за простых людей. 
А простые люди увидят лица учителей, которые скажут: "писали, что с вас деньги берут? ну тогда без претензий, вот вам трояк, большего ваш ребенок не получит". Вот это и будет правда жизни!
    21.08.2017 15:44
    0 | 2

  • angst_de 
    Очередной бред палаты. 1 млрд. руб. в Твери идёт на содержание органов местной власти, а сколько на содержание школ?
    21.08.2017 16:28
    0 | 1
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