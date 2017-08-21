Под Тверью грабитель ворвался в квартиру пенсионерки, забрал деньги и украшения

В полицию обратилась 68-летняя жительница деревни Петрушино Калининского района. Пенсионерка пояснила, что в отношении нее было совершено разбойное нападение.

Установлено, что около 22.00 в квартиру потерпевшей позвонили. Когда пенсионерка открыла дверь, неизвестный мужчина ворвался в помещение и, угрожая ножом, похитил у нее денежные средства, ювелирные украшения и скрылся.

Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался нигде не работающий ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 52-летний житель Тверской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

Как сообщает УМВД по Тверской области, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенные денежные средства и ювелирные украшения возвращены законной владелице.