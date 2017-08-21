В Тверской области прошел первый ДЖАЗ-пленэр

20 августа в живописном парке, где любил работать за мольбертом Валентин Серов и где находится единственный в России мемориальный музей художника, прошел первый ДЖАЗ-пленэр. С 13:00 и до самого вечера гостей усадьбы ждала насыщенная музыкальная программа.

Идея проведения ДЖАЗ-пленэра в Домотканово принадлежит заведующему музеем В.А. Серова Валерию Манюку и Евгению Малышеву - композитору, аранжировщику, исполнителю (Alto Sax), лауреату международных фестивалей джазовой музыки. На первый фестиваль, который планируется сделать ежегодным, выступали команды: Тверское джазовое трио под управлением Владимира Ишиева, Тверской оркестр Big Band под управлением Павла Смирнова, Диксиленд под управлением Павла Смирнова и группа Александра Красоткина, трио "956" .