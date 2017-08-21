Житель Твери возвращался из Владимирской области домой и пропал

Разыскивается Быстров Александр Сергеевич, 1977 г.р., житель Твери. 24 июля этого года он выехал в Тверь из города Ковров Владимирской области, где работал вахтовым методом, и пропал. Как сообщает ВПСО «Сова», вечером того же дня отвечал на телефон и сообщил, что находится во Владимире. Больше на связь не выходил. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40-43 года, рост 183 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, короткая стрижка, глаза серо-зеленые.

Особые приметы: на кисти руки белые пятна (следы от ожога), на плече шрам от ожога.

Вещи: дорожная сумка, паспорт, два телефона.

Если вы знаете что-то о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 89040141234 или 102.