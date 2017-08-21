Тверская область становится первой площадкой Международного фестиваля ФЛИНТ#ТРАМПЛИН

В сентябре этого года «Дом Актера» в Твери соберет любительские, народные театры и исполнителей в жанре «Художественное слово» со всей Тверской области.

Именно на тверской земле стартует первый Международный фестиваль ФЛИНТ#ТРАМПЛИН, организованный Творческим объединением «Времена года», Школой студией МХАТ, СТД России, ВГИКом и МОСКОНЦЕРТОМ.

Популярные артисты, режиссеры и педагоги в течении двух дней отсмотрят конкурсные работы участников - детских, студенческих и взрослых театральных коллективов. Объявят лауреатов на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая состоится на сцене ДК «Пролетарка», вручив победителям в номинациях почетные награды и статуэтки Ф.Г.Раневской, чьё имя носит Фестиваль ФЛИНТ.

Лауреат первой степени будет представлять регион на финальном этапе фестиваля в Москве в мае 2018 года.

- Русский психологический театр, величайшее достижение нашей национальной культуры, начинался именно с любительского театра. В самом слове «любить» сопрягается и любовь к своему делу, и стремление сделать его как можно лучше, и умение ценить и давать возможность оценить другим, - говорит в своем обращении к коллективам любительских театров России

народный артист России, Председателя СТД РФ Александра Калягин.

Региональный этап фестиваля проводится при поддержке Комитета по Культуре Тверской области.

Регистрация на Фестиваль открыта уже сегодня на официальном портале www.RuFlint.ru