Тверской имам Таир-хазрят побеседовал с сотрудниками и осужденными колоний

Имам Тверской соборной мечети, председатель Мусульманского религиозного общества города Твери Таир Сайфутдинов встретился с сотрудниками и осужденными учреждений УФСИН России по Тверской области.

Коллективам сотрудников учреждений имам рассказывал об основах ислама, о ценностях жизни с точки зрения своей религии. Большое место Таир-хазрят уделил теме противодействия экстремизму. По окончании беседы слушатели смогли задать имаму интересующие их вопросы об условиях содержания осужденных, исповедующих ислам, о разнице между верующими мусульманами и религиозными фанатиками.

В беседах с осужденными имам сделал акцент на несовместимости насилия, терроризма и экстремизма с основными понятиями ислама, проповедующего добро и свет, на недопустимости искажения и внесения в религиозные догматы своих собственных взглядов.

Женщины-мусульманки ИК-5 во второй раз встречались с имамом. Помимо наставлений в основах ислама Таир Сайфутдинов ответил на их вопросы, дал духовные советы для повседневной жизни.

В ЛИУ-3 во встречах имама с сотрудниками и осужденными участвовал настоятель прихода Иверского монастыря отец Василий, который также обратился к осужденным различных конфессий и национальностей с призывом к миру и добрососедству.