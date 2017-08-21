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Тверской имам Таир-хазрят побеседовал с сотрудниками и осужденными колоний

Тверской имам Таир-хазрят побеседовал с сотрудниками и осужденными колоний - ТИА
21 Августа 2017 10:14
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 Имам Тверской соборной мечети, председатель Мусульманского религиозного общества города Твери Таир Сайфутдинов встретился с сотрудниками и осужденными учреждений УФСИН России по Тверской области.

Коллективам сотрудников учреждений имам рассказывал об основах ислама, о ценностях жизни с точки зрения своей религии. Большое место Таир-хазрят уделил теме противодействия экстремизму. По окончании беседы слушатели смогли задать имаму интересующие их вопросы об условиях содержания осужденных, исповедующих ислам, о разнице между верующими мусульманами и религиозными фанатиками.

В беседах с осужденными имам сделал акцент на несовместимости насилия, терроризма и экстремизма с основными понятиями ислама, проповедующего добро и свет, на недопустимости искажения и внесения в религиозные догматы своих собственных взглядов.

Женщины-мусульманки ИК-5 во второй раз встречались с имамом. Помимо наставлений в основах ислама Таир Сайфутдинов ответил на их вопросы, дал духовные советы для повседневной жизни.

В ЛИУ-3 во встречах имама с сотрудниками и осужденными участвовал настоятель прихода Иверского монастыря отец Василий, который также обратился к осужденным различных конфессий и национальностей с призывом к миру и добрососедству.

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Метки: тверской имам Таир-хазрят имам ислам уфсин по тверской области
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