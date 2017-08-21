В Тверской области неизвестные подожгли больничный склад

Гараж с хозяйственным блоком Калашниковской городской больницы загорелся в ночь на 21 августа. Сообщение о возгорании в оперативную дежурную смену МЧС поступило в 02:29.

Пожар полностью уничтожил складское помещение, как сообщает пресс-служба ведомства. Внутри находилось дорогое медицинское оборудование и инструменты.

Как пояснили ТИА в самой больнице, выгорел гараж с хозяйственным блоком. Автомобиль «УАЗ», перевозящий врачей по вызовам, водителю удалось спасти. Что именно за оборудование уничтожил пожар, уточнять не стали, лишь отметив, что оно новое и дорогое.

Причиной пожара называют поджог. Учитывая, что этой весной в посёлке завелись неизвестные пироманы, поджигающие всё на своем пути, версия кажется правдоподобной.