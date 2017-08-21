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В Тверской области неизвестные подожгли больничный склад

21 Августа 2017 10:00
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Гараж с хозяйственным блоком Калашниковской городской больницы загорелся в ночь на 21 августа. Сообщение о возгорании в оперативную дежурную смену МЧС поступило в 02:29. 

Пожар полностью уничтожил складское помещение, как сообщает пресс-служба ведомства. Внутри находилось дорогое медицинское оборудование и инструменты.

Как пояснили ТИА в самой больнице, выгорел гараж с хозяйственным блоком. Автомобиль «УАЗ», перевозящий врачей по вызовам, водителю удалось спасти. Что именно за оборудование уничтожил пожар, уточнять не стали, лишь отметив, что оно новое и дорогое.

Причиной пожара называют поджог. Учитывая, что этой весной в посёлке завелись неизвестные пироманы, поджигающие всё на своем пути, версия кажется правдоподобной.

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Метки: пожар в больнице калашниково
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Комментарии (2)

  • диман (https://ok.ru/profile/520014084067) 
    А остатки оборудования где?
    21.08.2017 10:56
    1 | 3

  • Beqbmak 
    Операция Ы...
    21.08.2017 11:12
    0 | 3
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