tvernews.ru
21 августа Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Авария на Старом мосту в Твери собрала пробку

Авария на Старом мосту в Твери собрала пробку - ТИА
21 Августа 2017 09:56
Автор:

Фоторепортаж

Примерно в 8.30 21 августа в Твери, на Старом волжском мосту «Hyundai i40» «догнал» внедорожник «Nissan Qashqai». В аварии никто не пострадал, правда, после ДТП один из водителей все же вызвал скорую. Как пояснили ТИА сотрудники ДПС, водители сомневались, пострадали они или нет, но все-таки пришли к выводу, что помощь врачей им не требуется. На 9.00 движение на мосту было затруднено.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: аврия на старом мосту пробка в Твери
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Beqbmak 
    На пляжУ не боюсь тюленей разглядывал. .а тут опа па...
    21.08.2017 10:43
    0 | 4

    • as 
      Разглядывали... Тюлених )))
      21.08.2017 11:45
      0 | 2

  • as 
    Поездка в ГИБДДу для оформления ДТП в результате оптимизации работы рыцарей свистка и жезла превратилась в шоу "Постой часиков пять в очереди, потеряй побольше времени" или "Мы все заняты, приезжайте в другой раз". Отсюда и пострадавшие при пустяковом ДТП, и ложный вызов СМП (а Вы докажите!) и, как следствие, пробка. Вангую, количество таких случаев будет только увеличиваться...
    21.08.2017 11:15
    0 | 6

    • BARBAdos 
      т.е. получается, что меньше времени убьешь, если останешься на месте ДТП и создашь нехилую пробку? Ну это в лучших российских традициях, электронная очередь на регистрационные действия из этой же оперы - хотели облегчить жизнь народу. а по факту добавили гемора...
      21.08.2017 11:50
      0 | 7
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
56

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
53

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
51

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
50

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
53

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100