Авария на Старом мосту в Твери собрала пробку

Примерно в 8.30 21 августа в Твери, на Старом волжском мосту «Hyundai i40» «догнал» внедорожник «Nissan Qashqai». В аварии никто не пострадал, правда, после ДТП один из водителей все же вызвал скорую. Как пояснили ТИА сотрудники ДПС, водители сомневались, пострадали они или нет, но все-таки пришли к выводу, что помощь врачей им не требуется. На 9.00 движение на мосту было затруднено.