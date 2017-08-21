Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

Сейчас во всём мире идёт активный процесс оцифровки экономики – документооборота, всех банковских операций, внедрение новых платёжных систем и цифровых денег в том числе. Многие государства уже официально поддерживают, то есть легализовали систему криптовалют, например, Сингапур, Китай, Великобритания, Япония. Россия тоже делает первые шаги в этом направлении, но пока весьма и весьма робкие. Правда, обещают в этом году даже разработать и вынести на обсуждение первый законопроект о внедрении современных технологий в российскую экономику. Хотя ещё год назад в нашей стране была массированная пиар-компания, смысл которой сводился к тому, что цифровые деньги – это зло, источник финансирования террористов и наркодилеров. По крайней мере сейчас Биткоин и К° (разные виды криптовалют) не собираются запрещать, что уже хорошо. Ну, а по поводу криминализации… для кого-то кухонный нож – это инструмент для приготовления блюда, а в руках маньяка он станет орудием убийства. Кстати, в сфере развития криптовалют и блокчейна высоких результатов добились именно русские программисты. Вот и повод испытать чувство гордости за родину. С другой стороны, только 1 % россиян владеют информацией о цифровых деньгах, поэтому давайте разбираться. А помогли нам в этом специалисты компании «BDTG» (BLOCKCHAIN DEVELOPMENT TECHNOLOGY GROUP).

Итак, у нас вылезли два термина, не знакомые большинству пользователей рунета: криптовалюта и блокчейн.

Блокчейн – это масштабная база данных, выстроенная в цепочку из блоков информация, прописанная машинным криптографическим кодом, которую невозможно подделать, внести изменения, но при этом все данные в открытом доступе. То есть одно из первостепенных преимуществ системы – это безопасность, а кроме того – моментальная скорость передачи данных без посредников, отсюда вытекает и эффективность. Кроме того, пользователи блокчейна анонимные, что исключает на современном этапе контроль со стороны государства. То есть эта экономика принадлежит интернету: пользователи взаимодействуют друг с другом на той или иной платформе, а государство или банки могут только присоединиться к системе. И да, взломать блокчейн нереально даже сообществу крутых шифропанков. Специалисты уверяют, что это не по зубам даже квантовому компьютеру, который для нас пока что из области фантастики.

Мнения по поводу анонимности – зло или благо – кардинально разнятся. Так, Сергей Большаков, ведущий специалист-эксперт тверской кибердружины, говорит, что крипловалюта создавалась в противовес банковским переводам как гарант абсолютной анонимности, а значит, является инструментом криминального мира.

- Криптовалюта - задумка очень хорошая, однако сейчас ей пользуются в основном злоумышленники, которые занимаются незаконной деятельностью – покупают наркотические средства, оружие и другие нелегальные товары. Государство борется за прозрачность интернета. Сотрудники спецорганов не смогут вычислить, кто купил оружие, наркотики и что-то ещё. И я сомневаюсь, что за ней будущее. Рано или поздно государство сможет заблокировать эти ресурсы.

А вот, скажем, Павел Боревич, директор Digital агентства Konus, уверен в обратном:

- Мировой оборот биткоинов, то есть сумма денег, которые сейчас находятся в биткоинах, для наркобизнеса, террористических организаций и для теневого бизнеса просто смешна.

В сфере блокчейна сейчас развивается такое направление как смарт-контракты. По сути это электронный алгоритм, облегчающий или даже автоматизирующий процесс заключения договоров. В качестве примера, как это может облегчить нашу жизнь в бытовом плане, можно привести практику из Германии. Допустим, вы хотите снять квартиру на два дня. В режиме он-лайн находите подходящее жильё, заключаете смарт-контракт с владельцем, оплачиваете, а потом он вам высылает специальный код. Его считывает с гаджета «умный» электронный замок, подключенный к интернету, и оп! – дверь открылась. По истечении срока замок будет заблокирован либо же вы продлеваете аренду.

В принципе, блокчейн можно использовать практически во всех сферах деятельности. К примеру, все мы так или иначе делали переводы через Интернет: коммунальные платежи, билеты, оплата покупок и т.п. Но банковские системы работают крайне медленно, зависают, выдают ошибки, сбоят. При покупке, скажем, билета в кино, подтверждение платежа приходит для пользователя практически мгновенно, только вот обрабатывать операцию банк будет неделю или больше. Фактически, кинотеатр выдаёт нам билет в кредит. Российскую компания «S7 Airlines», очевидно, это не устроило, поэтому она и осуществляет продажу билетов на базе блокчейна. В итоге, вместо 10 и более дней деньги на счёт компании поступают…через 23 секунды.

Криптовалюта – это единственные деньги, которые сейчас имеют под собой реальное обеспечение, в отличие от бумажных денег – рубля, доллара и т.п. Чтобы произвести информационный блок в блокчейне, нужны колоссальные вычислительные мощности – «железо» стоит дорого (так называемые майнинг фермы с тысячью видеокарт, а цена одной видеокарты – около 1000$), к тому же оно требует много электроэнергии, постоянного охлаждения, а потому сильно шумит. Поэтому добывать криптовалюту – те же Биткоины – дело весьма дорогостоящее, а вот пользоваться цифровыми деньгами могут практически все, кто имеет выход в интернет. Другой вопрос – зачем нам покупать эти виртуальные монеты и как ими пользоваться?! А здесь всё просто: капитализация вложений, те же переводы для расчётов за товар-услуги в любой точке мира, минуя финансовые и контролирующие организации, инвестирование. К примеру, в Подмосковье фермер Михаил Шляпников создал свою криптовалюту, привлёк инвестиций на 550 тысяч долларов путём её продажи (по аналогии с акциями) и начал развивать бизнес.

Каждая операция с базой данных (транзакция), даже самая ничтожная по цене, имеет свою комиссию, за счёт чего и зарабатывают владельцы майнинг-ферм. Но здесь срабатывает принцип «кто первый встал – того и тапки»: то есть вознаграждение получит тот, чьё «железо» первым перекодирует информацию по транзакции – создаст блок, который навсегда займёт своё последовательное место в блокчейне.

Чтобы стать владельцем криптовалюты, нужно всего лишь установить приложение на мобильный телефон или вообще реально выполнять все операции в режиме on-line, используя стационарный компьютер. Зарегистрировавшись на одной из платформ, вы получите электронный ключ, который система присвоит вам автоматически (цифровая подпись из более чем 90 символов) и кошелёк. Понятно, что криптовалюту нужно приобретать за обычные деньги. В принципе, любой человек при желании может создать свои собственные виртуальные деньги, только вот их стоимость будет нулевая. Даже уже в России создана простая в функциональном плане платформа на базе блокчейна, где за 30$ можно придумать свою валюту, но кто ей будет пользоваться?

На сегодняшний день в мире существует более 1000 видов криптовалют. На сайте coinmarketcap.com можно посмотреть данные по капитализации. Так, лидирующие позиции сильнейших занимают: Bitcoin, Ethereum, Вitcoin Cash и Ripple.

Так как цена одного Биткоина на сегодняшний день (21.08.2017) составляет 4000$, то его можно разделить до 8 знаков после запятой. 0,00000001 BTC - это минимальный объем, который может быть обработан в транзакции. Его также называют "сатоши" в честь основателя Биткоина - Сатоши Накамото – парадоксальной личности: сколь легендарной, столь и ничего о нём неизвестной. Сам Биткоин даже имеет свой логотип-символ – это круглая монета с изображением латинской буквы В с двумя черточками на манер доллара.

Кстати, криптовалюту можно обналичить, то есть поменять на фиатные деньги – обычные рубли, доллары и т.п. Однако здесь есть тоже свои подводные камни.

- Для того, чтобы обналичить криптовалюту, мы должны заплатить неким компаниям, которые у нас эти Биткоины заберут, комиссию. Насколько мне известно, она в среднем по рынку составляет 15%. Да, такие сервисы есть в мире. Но если мы говорим про крупнейшие магазины рунета, то это невозможно. Ни один из крупнейших магазинов в России с криптовалютой не работают, - говорит Павел Боревич.

Так как рынок криптовалют анонимный и бесконтрольный со стороны властей, то здесь поле непаханое для мошенников. Можно попасть на деньги, и не малые. Как, на пример, вышло с биржей btc-e, которая закрылась. Поэтому прежде, чем решиться на приобретение цифровых денег, стоит всё же изучить вопрос. На специальных тренингах или семинарах как раз и обучают, как работать с блокчейном, как завести кошелёк и получить цифровую подпись, как делать переводы и платежи, а в перспективе – как зарабатывать. Например, Биткоин с начала года вырос в цене в 4 раза. А Ethereum (Эфир) с января по июнь 2017 года дал доход в 5000%. Так что думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь!

- Скорей всего, через несколько лет криптовалюта уже будет обычной валютой. К тому времени будут разработаны четкие законодательные базы и схемы движения этих денег. Есть такое мнение, правда, оно не так популярно, что в будущем криптовалюта исчезнет. Некоторые вообще говорят, что из ныне существующих криптовалют 90% перестанет существовать. А вот гораздо большее количество людей предсказывает великое будущее этой системе, благодаря ее мобильности и неограниченным возможностям. Поживем – увидим. Игнорировать это явление не стоит, потому что это мировой тренд, и нам не стоит отставать. Долгие дискуссии о том, какой должна быть мировая валюта, привели к тому, что решили сделать цифровую, не относящуюся к тому или иному государству. Мировой экономике нужен хоть какой-то символ, которому будут доверять, - рассказывает Давид Мамагулашвили, декан экономического факультета ТвГУ, кандидат экономических наук.