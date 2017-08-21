tvernews.ru
21 августа Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА - ТИА
Автор Vitalij Fleganov / Flickr / CC BY 2.0
21 Августа 2017 09:55
Автор:

Фоторепортаж

Сейчас во всём мире идёт активный процесс оцифровки экономики – документооборота, всех банковских операций, внедрение новых платёжных систем и цифровых денег в том числе. Многие государства уже официально поддерживают, то есть легализовали систему криптовалют, например, Сингапур, Китай, Великобритания, Япония. Россия тоже делает первые шаги в этом направлении, но пока весьма и весьма робкие. Правда, обещают в этом году даже разработать и вынести на обсуждение первый законопроект о внедрении современных технологий в российскую экономику. Хотя ещё год назад в нашей стране была массированная пиар-компания, смысл которой сводился к тому, что цифровые деньги – это зло, источник финансирования террористов и наркодилеров. По крайней мере сейчас Биткоин и К° (разные виды криптовалют) не собираются запрещать, что уже хорошо. Ну, а по поводу криминализации… для кого-то кухонный нож – это инструмент для приготовления блюда, а в руках маньяка он станет орудием убийства. Кстати, в сфере развития криптовалют и блокчейна высоких результатов добились именно русские программисты. Вот и повод испытать чувство гордости за родину. С другой стороны, только 1 % россиян владеют информацией о цифровых деньгах, поэтому давайте разбираться. А помогли нам в этом специалисты компании «BDTG» (BLOCKCHAIN DEVELOPMENT TECHNOLOGY GROUP).

Итак, у нас вылезли два термина, не знакомые большинству пользователей рунета: криптовалюта и блокчейн.     

Блокчейн – это масштабная база данных, выстроенная в цепочку из блоков информация, прописанная машинным криптографическим кодом, которую невозможно подделать, внести изменения, но при этом все данные в открытом доступе. То есть одно из первостепенных преимуществ системы – это безопасность, а кроме того – моментальная скорость передачи данных без посредников, отсюда вытекает и эффективность.  Кроме того, пользователи блокчейна анонимные, что исключает на современном этапе контроль со стороны государства. То есть эта экономика принадлежит интернету: пользователи взаимодействуют друг с другом на той или иной платформе, а государство или банки могут только присоединиться к системе. И да, взломать блокчейн нереально даже сообществу крутых шифропанков. Специалисты уверяют, что это не по зубам даже квантовому компьютеру, который для нас пока что из области фантастики.

Мнения по поводу анонимности – зло или благо – кардинально разнятся. Так, Сергей Большаков, ведущий специалист-эксперт тверской кибердружины, говорит, что крипловалюта создавалась в противовес банковским переводам как гарант абсолютной анонимности, а значит, является инструментом криминального мира.

- Криптовалюта - задумка очень хорошая, однако сейчас ей пользуются в основном злоумышленники, которые занимаются незаконной деятельностью – покупают наркотические средства, оружие и другие нелегальные товары. Государство борется за прозрачность интернета. Сотрудники спецорганов не смогут вычислить, кто купил оружие, наркотики и что-то ещё. И я сомневаюсь, что за ней будущее. Рано или поздно государство сможет заблокировать эти ресурсы.

 

 

А вот, скажем, Павел Боревич, директор Digital агентства Konus, уверен в обратном:

- Мировой оборот биткоинов, то есть сумма денег, которые сейчас находятся в биткоинах, для наркобизнеса, террористических организаций и для теневого бизнеса просто смешна.

В сфере блокчейна сейчас развивается такое направление как смарт-контракты. По сути это электронный алгоритм, облегчающий или даже автоматизирующий процесс заключения договоров. В качестве примера, как это может облегчить нашу жизнь в бытовом плане, можно привести практику из Германии. Допустим, вы хотите снять квартиру на два дня. В режиме он-лайн находите подходящее жильё, заключаете смарт-контракт с владельцем, оплачиваете, а потом он вам высылает специальный код. Его считывает с гаджета «умный» электронный замок, подключенный к интернету, и оп! – дверь открылась. По истечении срока замок будет заблокирован либо же вы продлеваете аренду.   

В принципе, блокчейн можно использовать практически во всех сферах деятельности. К примеру, все мы так или иначе делали переводы через Интернет: коммунальные платежи, билеты, оплата покупок и т.п. Но банковские системы работают крайне медленно, зависают, выдают ошибки, сбоят. При покупке, скажем, билета в кино, подтверждение платежа приходит для пользователя практически мгновенно, только вот обрабатывать операцию банк будет неделю или больше. Фактически, кинотеатр выдаёт нам билет в кредит. Российскую компания «S7 Airlines», очевидно, это не устроило, поэтому она и осуществляет продажу билетов на базе блокчейна. В итоге, вместо 10 и более дней деньги на счёт компании поступают…через 23 секунды.    

Криптовалюта – это единственные деньги, которые сейчас имеют под собой реальное обеспечение, в отличие от бумажных денег – рубля, доллара и т.п. Чтобы произвести информационный блок в блокчейне, нужны колоссальные вычислительные мощности – «железо» стоит дорого (так называемые майнинг фермы с тысячью видеокарт, а цена одной видеокарты – около 1000$), к тому же оно требует много электроэнергии, постоянного охлаждения, а потому сильно шумит. Поэтому добывать криптовалюту – те же Биткоины – дело весьма дорогостоящее, а вот пользоваться цифровыми деньгами могут практически все, кто имеет выход в интернет. Другой вопрос – зачем нам покупать эти виртуальные монеты и как ими пользоваться?! А здесь всё просто: капитализация вложений, те же переводы для расчётов за товар-услуги в любой точке мира, минуя финансовые и контролирующие организации, инвестирование. К примеру, в Подмосковье фермер Михаил Шляпников создал свою криптовалюту, привлёк инвестиций на 550 тысяч долларов путём её продажи (по аналогии с акциями) и начал развивать бизнес.     

Каждая операция с базой данных (транзакция), даже самая ничтожная по цене, имеет свою комиссию, за счёт чего и зарабатывают владельцы майнинг-ферм. Но здесь срабатывает принцип «кто первый встал – того и тапки»: то есть вознаграждение получит тот, чьё «железо» первым перекодирует информацию по транзакции – создаст блок, который навсегда займёт своё последовательное место в блокчейне.    

Чтобы стать владельцем криптовалюты, нужно всего лишь установить приложение на мобильный телефон или вообще реально выполнять все операции в режиме on-line, используя стационарный компьютер. Зарегистрировавшись на одной из платформ, вы получите электронный ключ, который система присвоит вам автоматически (цифровая подпись из более чем 90 символов) и кошелёк. Понятно, что криптовалюту нужно приобретать за обычные деньги.  В принципе, любой человек при желании может создать свои собственные виртуальные деньги, только вот их стоимость будет нулевая. Даже уже в России создана простая в функциональном плане платформа на базе блокчейна, где за 30$ можно придумать свою валюту, но кто ей будет пользоваться?

На сегодняшний день в мире существует более 1000 видов криптовалют. На сайте coinmarketcap.com можно посмотреть данные по капитализации. Так, лидирующие позиции сильнейших занимают: Bitcoin, Ethereum, Вitcoin Cash и Ripple.

Так как цена одного Биткоина на сегодняшний день (21.08.2017) составляет 4000$, то его можно разделить до 8 знаков после запятой. 0,00000001 BTC - это минимальный объем, который может быть обработан в транзакции. Его также называют "сатоши" в честь основателя Биткоина - Сатоши Накамото – парадоксальной личности: сколь легендарной, столь и ничего о нём неизвестной.  Сам Биткоин даже имеет свой логотип-символ – это круглая монета с изображением латинской буквы В с двумя черточками на манер доллара.

Кстати, криптовалюту можно обналичить, то есть поменять на фиатные деньги – обычные рубли, доллары и т.п. Однако здесь есть тоже свои подводные камни.

- Для того, чтобы обналичить криптовалюту, мы должны заплатить неким компаниям, которые у нас эти Биткоины заберут, комиссию. Насколько мне известно, она в среднем по рынку составляет 15%. Да, такие сервисы есть в мире. Но если мы говорим про крупнейшие магазины рунета, то это невозможно. Ни один из крупнейших магазинов в России с криптовалютой не работают, - говорит Павел Боревич.

 

 

Так как рынок криптовалют анонимный и бесконтрольный со стороны властей, то здесь поле непаханое для  мошенников. Можно попасть на деньги, и не малые. Как, на пример, вышло с биржей btc-e, которая закрылась.  Поэтому прежде, чем решиться на приобретение цифровых денег, стоит всё же изучить вопрос. На специальных тренингах или семинарах как раз и обучают, как работать с блокчейном, как завести кошелёк и получить цифровую подпись, как делать переводы и платежи, а в перспективе – как зарабатывать. Например, Биткоин с начала года вырос в цене в 4 раза.  А Ethereum (Эфир) с января по июнь 2017 года дал доход в 5000%.  Так что думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь!

- Скорей всего, через несколько лет криптовалюта уже будет обычной валютой. К тому времени будут разработаны четкие законодательные базы и схемы движения этих денег. Есть такое мнение, правда, оно не так популярно, что в будущем криптовалюта исчезнет. Некоторые вообще говорят, что из ныне существующих криптовалют 90% перестанет существовать. А вот гораздо большее количество людей  предсказывает великое будущее этой системе, благодаря ее мобильности и неограниченным возможностям. Поживем – увидим. Игнорировать это явление не стоит, потому что это мировой тренд, и нам не стоит отставать. Долгие дискуссии о том, какой должна быть мировая валюта, привели к тому, что решили сделать цифровую, не относящуюся к тому или иному государству. Мировой экономике нужен хоть какой-то символ, которому будут доверять, - рассказывает Давид Мамагулашвили, декан экономического факультета ТвГУ, кандидат экономических наук.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: криптовалюта биткоин цифровая валюта блокчейн майнинг майнинг ферма транзакция цифровая экономика
Смотрите также:
Комментарии (53)

  • TVERSKOY_SK 
    МММ и биткоины  ничем не отличаются.
Криптовалюта – это единственные деньги, которые сейчас имеют под собой реальное обеспечение.
 После таких высказываний не советую вам вообще связываться с этой пирамидой.
    Прикрепленные изображения:
    21.08.2017 10:08
    4 | 3

    • BARBAdos 
      не стал бы так сплеча относить криптовалюту к фантикам, которые продавались у нас абсолютно легально в 90-е года. МММ - продукт пофигистичного отношения регуляторов и контролирующих органов нашей страны, а криптовалюта уже официально разрешена как средство платежа или инвестиционный актив во многих нормальных странах.

Даже если сравнить наш рубель или даже доллар с биткоином, то данное сравнение будет не в пользу обычных валют. Рублей или долларов можно эмитировать сколько угодно, а количество биткойнов ограничено.
      21.08.2017 10:55
      0 | 4

      • TVERSKOY_SK 
        Кем ограничено?
        21.08.2017 11:00
        0 | 0

        • Paul_Moriarty 
          Алгоритмом.
          21.08.2017 11:15
          0 | 3

        • BARBAdos 
          не кем, а чем. Биткойн  ни кем не регулируется, и его количество ограничено его программным кодом. Если хотите подробно узнать то http://mmgp.ru/showthread.php?t=518574 , там даже есть математическая формула, которая позволяет наглядно увидеть ограниченность эмиссии биткоина.

Я не имею никакого финансового интереса продвижению криптовалют, но походу все идет к тому, что данные продукты будут популярны все больше и больше...

Электронные деньги когда то тоже были экзотикой, теперь они обыденность, вот и цифровые деньги скоро наверное будут широко распространены...
          21.08.2017 11:21
          0 | 1

          • VoToN 
            И? Чем он обеспечен-то? Верой фанатиков в его стоимость? :)
Так этих криптовалют можно нагенерить сколько угодно, на любой вкус)
            21.08.2017 12:07
            1 | 0

            • Paul_Moriarty 
              Если поглубже копнуть, то все претензии по обеспеченности можно предъявить практически к любой валюте IRL.
              21.08.2017 12:58
              0 | 2

            • BDTG 
              Чтобы произвести блок биткоина нужно капитальные вложения в железо и электричество это и есть его стоимость. Посчитать сколько стоит сейчас добыча одно битка по времени и ресурсам выводит его в самый обеспеченный актив. Тот же доллар только авианосцами поддерживается.
              21.08.2017 14:20
              0 | 0

              • Paul_Moriarty 
                Стоимость и обеспеченность - очень скользкие понятия. Если я вложу кучу средств в технику и добуду 100500  тонн условного известняка, но он нахрен никому не нужен будет, то какова тогда будет его (добытого известняка) реальная стоимость, и чем он (известняк) будет обеспечен?
Если завтра авианосная держава запустит свой юскойн и заявит, что он обеспечен реальными долларами, насколько быстро биткойн обесценится?
                21.08.2017 14:36
                0 | 0

                • BDTG 
                  все правильно известняк не нужен. а биткоин нужен.
                  21.08.2017 14:43
                  0 | 0

                • BDTG 
                  и запустить что угодно свое это запустить, что  централизованное и управляемое. А биткоин не имеет центра и управление его регулирует сообщество.
                  21.08.2017 14:45
                  0 | 0

              • Gorev 
                Биткоин обеспечен ПО и программными комплексами? Не смешите. Это все равно, что сказать, что 1 кВт вырабатываемой на АЭС энергии обеспечен стоимостью строитрельства АЭС.
На самом деле ничем он, кроме спекулятивного спроса и Tor, где им пользуются, не обеспечен.
                21.08.2017 14:48
                0 | 0

                • BDTG 
                  Да один кВт обеспечен АЭС. Один биток обеспечен вычислительной техникой. Но главное обеспечение любой ценности это люди и их доверие. Деньги из реальной экономики обеспечены в доверие правительства и банковской системы. Биткоин же вызывает доверие у людей потому, что сами распоряжаются своими активами. Не спрашивая разрешения банков и регуляторов. Захотел перевести актив нажал кнопочку и перевел.
                  21.08.2017 15:01
                  0 | 0

              • VoToN 
                В том-то и дело, что авианосцы материальны и довольно успешно поддерживают свою валюту, так как это не только ресурсы, но и технологии, компании и много еще чего, а биткойн что такое? Набор байтов, полученный методом подбора (т.е. даже чего-то гениального там нет). Что из него можно сделать?
P.S. Блокчейн не надо к этому приплетать, это вообще отдельная песня и довольно интересная в плане проведения платежей, как безопасная альтернатива SWIFT'у, который не одна страна не сможет заблокировать по своему желанию.
                21.08.2017 16:28
                0 | 1

                • BDTG 
                  биткоин это набор байтов с определенным алгоритмом. Вычислительные мощности превышают стоимость авианосцев. А по мощности все супер компьютеры мира. В итоге получаем продукт, который имеет под собой реальные активы и доверие.
                  21.08.2017 16:33
                  0 | 0

                  • VoToN 
                    И что же это за гениальный алгоритм? Не просветите ли? :)))
Про сравнение мощности авианосцев с вычислительными вообще прикол))) Вы знаете прочность кирпича выше прочности новейшего iPhone, но это не значит что кирпич стоит дороже)))
                    21.08.2017 16:37
                    0 | 0

                    • BDTG 
                       Если хотите подробно узнать то http://mmgp.ru/showthread.php?t=518574 , там даже есть математическая формула, которая позволяет наглядно увидеть ограниченность эмиссии биткоина.
это из верхнего комментария.
                      21.08.2017 16:39
                      0 | 0

                      • VoToN 
                        При чем тут математическая функция ограничивающая размер эмиссии биткойна? Я спрашивал про чудо алгоритм заложенный в нахождении нового блока. Жду с нетерпением :)
                        21.08.2017 16:58
                        0 | 0

                        • BDTG 
                          алгоритм который соединяет блоки между собой.
                          21.08.2017 17:02
                          0 | 0

                    • Paul_Moriarty 
                      Не просветит. Сходите по ссылке из статьи. Это просто группка "трейдеров" в ВК. Технической стороной вопроса там вряд ли кто-то глубоко владеет. Только торговые стратегии строить пытаются.
                      21.08.2017 16:41
                      0 | 0

                      • VoToN 
                        Не спойлите, профессор :)))
                        21.08.2017 17:00
                        0 | 0

                      • BDTG 
                        да в команде есть и трейдеры) но так же и специалисты которые продвигают ряд международных проектов. ) и просветить в технических аспектах конечно могут просветить только специалисты. А заваливать народ технической характеристиками вообще закрыть ему доступ к цифровой экономике. Нам ведь не описывают при пользованием компьютера или смартфона как он нули и единицы переводит в картинки и видео, но все ими пользуются потому что удобно. Так и блокченй это удобно, безопасно и самоуправляемо.
                        21.08.2017 17:01
                        0 | 0

                        • VoToN 
                          Не переживайте, можете меня завалить технической документацией, я наоборот был бы рад почитать что-то новое, а вдруг я заблуждаюсь)))
                          21.08.2017 17:03
                          0 | 0

                • BDTG 
                  биткоин как часть блокчейн. Почему не надо приплетать?)
                  21.08.2017 16:38
                  0 | 0

                  • VoToN 
                    Потому что Вы вообще не в курсе этих технологий...
Биткойн - это криптовалюта
Блокчейн - система транзакций, которую может использовать не только биткойн, но и любая другая криптовалюта.
                    21.08.2017 16:39
                    0 | 0

                    • BDTG 
                      ))) да учиться есть чему но уже больше года использую технологии )))
                      21.08.2017 16:40
                      0 | 0

                      • VoToN 
                        Да используйте, кто ж мешает, в МММ свое время тоже кто непопадя деньги нес. Некоторые нехило заработали на этом даже :)

P.S. Я тоже думал насчет приобщения к этим технологиям, но после "кидка" пользователей со стороны крупнейших бирж, решил все же не рисковать :)
                        21.08.2017 16:44
                        0 | 0

                        • BDTG 
                          МММ это организация и централизованная. Биткоин децентрализован и сообщество решает его дальнейшее развитие.
                          21.08.2017 16:48
                          0 | 0

                          • VoToN 
                            Вы заблуждаетесь, уже была не одна статья насчет "искусственных" установок необходимых котировок биткойна :)
                            21.08.2017 16:51
                            0 | 0

                    • BDTG 
                      почему нельзя описывать вместе биткоин и блокчейн, если биткоин работает на этой платформе)?
                      21.08.2017 16:44
                      0 | 0

                      • VoToN 
                        Еще раз, если Вы возьмете, к примеру WoT (танчики) в которых есть своя валюта, то это замкнутая система в которой транзакции и валюта составляют единое целое (Вы не сможете использовать их валюту или их платформу в играх других разработчиков), в случае с биткойном же, блокчейн - просто средство осуществления транзакции, которое не привязано жестко к какой-то криптовалюте.
                        21.08.2017 16:47
                        0 | 1

                        • BDTG 
                          Вы тогда наверно знаете, как формируется блок как раз из транзакций которые осуществляться через блокчейн . Вывод эти системы можно объединять.)
                          21.08.2017 16:51
                          0 | 0

                          • VoToN 
                            Ну если сделать предположение что все что сделано из алюминия называется айфоном, то да... можно объединять эти понятия...
                            21.08.2017 16:55
                            0 | 1

    • BDTG 
      Когда поймете стоимость добычи одного блока вы по другому воспримите информацию
      21.08.2017 14:02
      0 | 1

    • BDTG 
      и чтобы снять все вопросы про пирамиды и развод нужно понять что биткоин и со, это средства для экономических проектов. Конечно кто то будет делать пирамиды на базе этого, как сейчас делают на базе рублей и долларов. Но кто то, а их сейчас большинство, будет внедрять блокчейн в реальный сектор тем самым делая его масштабным и прибыльным.
      21.08.2017 14:29
      0 | 0

  • WennDieSoldaten 
    https://lleo.me/dnevnik/2017/08/06.html
    21.08.2017 10:17
    0 | 1

  • Georgchen 
    Рядовые потребители могут расслабиться, ибо хлебушка за криптовалюту они не купят, однако потребители оружия/наркотиков пользуются ей регулярно.
    21.08.2017 10:26
    0 | 3

    • BDTG 
      Как раз хлебушек и можно купить. А вот зная рынок оружия и другого понятно, что они не пользуются криптовалютой т.к. капитализации всей мировой криптовалюты не хватит даже на одну сделку
      21.08.2017 14:05
      0 | 0

  • Szpilki 
    Эти темные делишки разоблачены. Цель создания и активного внедрения технологии Блокчейн — это хранение персональных данных людей и информации о мат.ценностях и операциях с ними в глобальных масштабах, т.е. в условиях глобальной цифровой экосистемы. Истинная же цель — это замена доллара как мировой валюты на биткоин или любой другой цифровой суррогат, который нельзя будет контролировать суверенным государствам.
    21.08.2017 11:01
    0 | 0

  • Szpilki 
    Реальные террористы, убивающие людей через теракты, и цифровые террористы, «убивающие» домохозяйства через хакерские атаки, имеют одни и те же источники и получили в свои руки новую технологию финансирования своей деятельности — криптовалюты, прежде всего Биткоин, и технологию Блокчейн.
Организаторы деятельности реальных и цифровых террористов могут быть разными, но имеют одни и те же тактические цели — сеять глобальный страх и хаос среди простых людей вне зависимости от территориального расположения (Лондон, Париж или Тверь).
Спонсоры организаторов реальных и цифровых терактов одни и те же, и в условиях тотального страха своими стратегическими целями ставят: формирование глобального общественного консенсуса о необходимости в целях глобальной безопасности раскрытия в цифровом пространстве персональной информации на каждого гражданина и, самое важное, свободного оборота этой информации в сети интернет.
Конечная цель — построение новой организации глобального общества, в так называемой «бирюзовой модели», в которой вся информация о всех должна находиться и контролироваться самим обществом в цифровом виде, благодаря чему в этом глобальном мировом обществе должны царить «божественное» умиротворение и счастье для всех.
Истинные цели, так называемых, венчурных капиталистов из числа хозяев транснациональных компаний и банков — контроль и ограничение рождаемости в условиях ограниченных ресурсов на нашей планете. «Бирюзовая организация» общества, или «цифровой коммунизм», или глобальная цифровая экосистема с тотальным контролем за простыми гражданами и манипулированием во всех сферах человеческой деятельности — это, по своей сути, очередной фашистский проект.
    21.08.2017 11:02
    2 | 0

    • jazz-y 
      Всё бы ничего, но битками вознаграждение всяким нехорошим людям не выплатить (обналичить очень сложно), а приобретение любых мат. ценностей (оружие, котики, наркотики) - это лишь первый шаг, ведь их еще нужно доставить и вручить покупателю: тут-то стройная теория про "теневую" сторону и полную анонимность подобных валют начинает рушиться...
      21.08.2017 11:20
      0 | 4

      • Paul_Moriarty 
        Чувак плотно "сидит" на Рен-ТВ. А это покруче любой наркоты будет!
        21.08.2017 11:24
        0 | 4

    • BDTG 
      Да и блокчейн позволяет выйти из рабства. Экономического в первую очередь.
      21.08.2017 14:07
      0 | 0

  • russs 
    Валюта с огромными колебаниями курса в течении непродолжительного промежутка времени не может считаться надёжной.
К тому же биток недавно раскололся, появилась ещё одна вилка биткоинкеш. И не биткоином единым, есть ещё тот же эфир и пр. "криптовалюты". Тысячиих! Только популярных на данный момент 746 https://bitmakler.com/kriptovaluta
Мне кааца этот развод придумали производители видимокарт и пр. асиков, чтобы развести лохов на их покупку.
    21.08.2017 12:40
    0 | 0

    • BDTG 
      Если кто прикоснулся к цифровой экономике, то он сразу понимает ее перспективы. А биржевая часть блокчейна это маленькая сфера, к слову очень доходная.)
      21.08.2017 14:11
      0 | 0

  • MikeH 
    Что-то мне смешно...
    21.08.2017 12:41
    0 | 1

    • Proletary 
      Да все нормально. Блокчейн изменит жизнь, как изменили ее компьютеры и сети. Большаков как всегда взгазировал лужу. А биткойн - да хрен с ним, с биткойном.
      21.08.2017 13:53
      0 | 1

      • BDTG 
        он уже меняет жизнь) просто людей оттолкнули негативной информацией, чтоб не стали богатыми и свободными. А теперь когда волна заработков уже спадает решили приобщать массы.
        21.08.2017 14:14
        0 | 0

        • BDTG 
          https://eadaily.com/ru/news/2017/08/19/bitkoin-lazeyka-instrument-torgovoy-voyny-ssha-i-kitaya-spasaet-rossiyu?utm_source=smi2
          21.08.2017 15:22
          0 | 0

  • peshehod 
    Некачественная статья, непонятно написанная. Видно, что корреспонденты сами не въехали в  тему..
    21.08.2017 15:49
    0 | 0

    • BDTG 
      просто тяжело описывать то что не познано еще и к тому же в негативном свете освещено
      21.08.2017 16:35
      0 | 0

  • tverskoy 
    эх, найти бы камикадзе с форума тверьсити и узнать скока он намайнил))
    21.08.2017 16:29
    0 | 0

    • BDTG 
      есть такие))
      21.08.2017 16:34
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
56

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
53

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
51

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
50

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
53

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100