Бесплатная доставка Rendez-Vous в Тверь

Почему вы не покупаете обувь в интернет-магазинах? Скорее всего, потому что хотите ее примерить, но при доставке в Тверь из московского магазина это сделать невозможно. Новый сервис интернет-магазина Rendez-Vous (Рандеву) решает эту проблему. Вы можете не только заказать несколько пар обуви на любой адрес в Твери, но и примерить ее перед покупкой. Даже если вам ничего не понравится, за доставку платить не нужно.
Покупайте где удобно
Ваш заказ привезет собственный мобильный продавец магазина Рандеву. Вы можете примерить товар в удобных условиях: дома, в офисе, в гостинице, в торговом центре, в гостях… Не знаете, какие из трех туфель подойдут к новому платью? Примерьте дома все три пары вместе с платьем и выберите идеальный. Вместе с туфлями вы можете заказать клатч или сумку, чтобы дополнить образ.
Мобильный продавец бесплатно привезет подследники и рожок для примерки, а также порекомендует средства, которые подойдут для ухода за вашей новой обувью. Все мобильные продавцы Рандеву регулярно проходят обучение имиджу и стилю, поэтому вы всегда можете спросить у них совета по поводу той или иной модели. Личный стилист у вас дома!
Оплачивайте при получении
Покупайте все товары или только одну модель из вашего заказа. Вы можете оплатить их наличными или по карте мобильному продавцу Рандеву. Если вы оплачиваете наличными, у продавца всегда будет для вас сдача, и он не возьмет чаевые.
Мы доставляем заказы бесплатно, чтобы вам было удобно. Вы никогда не столкнетесь с негативом, если откажетесь от всего заказа! Наш мобильный продавец всегда вежлив и воспитан, вне зависимости от погоды, времени суток и проблем с лифтом в вашем доме.
Дарите подарки близким
Хотите сделать подарок? Выберите товар на сайте и оплатите его онлайн в момент заказа. Мы бесплатно привезем заказ по указанному адресу и вручим его. Такой вариант подарка запомнится надолго! Угадать с размером обуви сложно, но вы всегда можете выбрать в подарок сумку или портфель, а также кошелек, ремень или перчатки.
Кто мы
Rendez-Vous – сеть розничных магазинов женской и мужской обуви, сумок и аксессуаров, а также интернет-магазин rendez-vous.ru. В магазинах представлены только оригинальные бренды из Франции, Италии, Испании, Германии, Великобритании и США. В ассортименте как всемирно известные бренды Kenzo, Calvin Klein, Loriblu, Marc Jacobs, See by Chloe, Casadei, так и дизайнерские ателье Michel Vivien, Officine Creative, Pas de Rouge, Thierry Rabotin.
Коллекции пополняются регулярно, поэтому вы можете в течение всего года покупать как новые модели, так и товары со скидками до 80%.
Почему мы лучше конкурентов
Rendez-Vous дает вам больше возможностей, чем другие магазины обуви и сумок:
– больше 70 брендов и 15 000 товаров в ассортименте;
– оплата наличными или картой;
– мобильные приложения для устройств на iOS, Android и Windows;
– бесплатная профилактика и ремонт обуви на срок от 2 до 5 лет по карте клиента Privilège;
– образовательные мастер-классы по уходу за обувью;
– накопительная программа скидок до 25% по карте клиента Privilège.
Появились вопросы? Мы на связи в чате на сайте и по телефону Единой службы информации
8 (800) 700-88-66.
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