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Жару в Тверской области сменят дожди с грозами и небольшое похолодание

Жару в Тверской области сменят дожди с грозами и небольшое похолодание - ТИА
21 Августа 2017 09:34
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Африканская жара скоро уйдет из тверского региона. Правда, еще сегодня, 21 августа, столбик термометра поднимется до отметки +31. А со вторника синоптики обещают дожди, интенсивность которых в среду увеличится. Осадки будут сопровождаться грозами, местами выпадет град.

Дожди принесут с собой долгожданную прохладу. Уже в среду температура воздуха днем составит +24 °C, а в четверг +20.  К концу недели дождей станет меньше, в пятницу уже обещают солнце, а температура воздуха будет близка к климатической норме +15 - +20 °C.

Но прощаться с теплой погодой не стоит. Гидрометцентр пообещал, что в ЦФО обязательно будет «бабье лето». Традиционно оно порадует хорошей погодой в сентябре. В ближайшее время синоптики уже смогут назвать более точные даты его прихода.

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Метки: погода жара жара в тверской области африканская жара жара погода в тверской области
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Комментарии (4)

  • horton 
    "Дожди принесут с собой долгожданную прохладу"...
Вот в этом месте я не поняла... каку таку "долгожданную"?...)))
    21.08.2017 09:41
    0 | 18

    • WennDieSoldaten 
      "Наконец-то кончается эта ср@ная жара и начинаются эти ср@ные дожди"(c) народ.
      21.08.2017 10:15
      0 | 7

    • hatamoto san 
      не вырастут кабачки, это точно(((
      21.08.2017 10:57
      0 | 2

      • dojdinka 
        У нас летние сорта яблонь ещё никак вызреть не могут.
        21.08.2017 11:02
        0 | 2
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