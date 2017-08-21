Жару в Тверской области сменят дожди с грозами и небольшое похолодание

Африканская жара скоро уйдет из тверского региона. Правда, еще сегодня, 21 августа, столбик термометра поднимется до отметки +31. А со вторника синоптики обещают дожди, интенсивность которых в среду увеличится. Осадки будут сопровождаться грозами, местами выпадет град.
Дожди принесут с собой долгожданную прохладу. Уже в среду температура воздуха днем составит +24 °C, а в четверг +20. К концу недели дождей станет меньше, в пятницу уже обещают солнце, а температура воздуха будет близка к климатической норме +15 - +20 °C.
Но прощаться с теплой погодой не стоит. Гидрометцентр пообещал, что в ЦФО обязательно будет «бабье лето». Традиционно оно порадует хорошей погодой в сентябре. В ближайшее время синоптики уже смогут назвать более точные даты его прихода.
Комментарии (4)
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horton
21.08.2017 09:41
0
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WennDieSoldaten
21.08.2017 10:15
0
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hatamoto san
21.08.2017 10:57
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2
dojdinka
21.08.2017 11:02
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