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В рамках Дня российского кино в Твери бесплатно покажут отечественные фильмы

21 Августа 2017 09:11
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26 августа жителей и гостей Твери приглашают на акцию «Ночь кино», приуроченную к празднованию Дня российского кино. Бесплатные показы художественных и анимационных фильмов пройдут во всех регионах страны. В столице Верхневолжья кинотеатр под открытым небом будет работать с 20:00 в городском саду. С 18:00 зрителей ждут на летней веранде антикинотеатра на Чайковского, 84А.

В горсаду гости смогут увидеть фильм «Время первых» режиссёра Дмитрия Киселёва и мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед» Алексея Цицилина. На площадке антикинотеатра, кроме этих двух картин, можно будет посмотреть фильмы «28 панфиловцев» Кима Дружинина и Андрея Шальопа, а также «Кухня. Последняя битва» Антона Федотова. Все они были выбраны гражданами страны в ходе голосования на сайте Года российского кино.

Также в программе «Ночи кино» — показ короткометражных фильмов фестиваля «Уличное кино», обсуждение просмотренных работ, киновикторина и розыгрыш подарков.

Организаторами «Ночи кино» на федеральном уровне выступают Министерство культуры РФ и Фонд кино. В Твери акция проводится при поддержке «Тверьгосфильмофонда».

Вход на показы в городском саду свободный, в антикинотеатре —бесплатный по предварительной записи по телефону 8-904-017-01-76.

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Метки: ночь кино городской сад твери
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