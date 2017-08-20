Дарья Дабуль из Сирии сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

До седьмого класса девушка обучаясь на арабском в Алеппо в Сириии. Пять лет назад Дарья вместе с родителями переехала из Алеппо в Ржев. Обучение в сирийской школе проходило на арабском языке, и на тот момент, когда семья вернулась в Россию, девушка русский знала только «на слух» – умела хорошо читать и говорить, но не писать, пишет "Ржевская правда".
У Дарьи мама русская, поэтому в семье всегда говорили по-русски. Когда в Алеппо начались активные боевые действия, семья уехали из Сирии в Россию, на мамину родину.
- Сначала казалось, что ненадолго, и через несколько месяцев сможем вернуться домой. Но летние каникулы подходили к концу, а ситуация в Сирии не менялась. И мы приняли решение пойти в школу здесь, в Ржеве. Мне, конечно, было страшновато, ведь я совсем не умела писать. И первые свои слова по-русски начала выводить в прописи за два месяца до начала учебного года. Но к 1 сентября я уже могла писать вполне нормально – это оказалось не так сложно, - рассказывает Дарья
К тому же у меня практически не было акцента, что одновременно и помогало, и мешало. До сих пор мои одноклассники и даже некоторые учителя считают, что я с первого класса училась хоть и в Сирии, но в русской школе, и нас там хорошо учили русскому языку. А ведь такого предмета у нас вообще не было! Первое время я иногда путала значение слов, не улавливала смысловые акценты, не всегда воспринимала беглую речь. Признаться в этом было непросто…
Дарья набрала по русскому языку 100 баллов, она поступила в Тверской медицинский университет
Комментарии (20)
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horton
20.08.2017 16:26
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Добрый крот
20.08.2017 16:38
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Эго
20.08.2017 16:51
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Добрый крот
20.08.2017 16:57
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Эго
20.08.2017 17:12
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horton
20.08.2017 17:31
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Добрый крот
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horton
20.08.2017 17:50
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Добрый крот
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horton
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Добрый крот
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Эго
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horton
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Добрый крот
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Эго
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