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Дарья Дабуль из Сирии сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

20 Августа 2017 15:10
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До седьмого класса девушка обучаясь на арабском в Алеппо  в Сириии. Пять лет назад Дарья вместе с родителями переехала из Алеппо в Ржев. Обучение в сирийской школе проходило на арабском языке, и на тот момент, когда семья вернулась в Россию, девушка русский знала только «на слух» – умела хорошо читать и говорить, но не писать, пишет "Ржевская правда".

У Дарьи мама русская, поэтому в семье всегда говорили по-русски. Когда в Алеппо начались активные боевые действия, семья уехали из Сирии в Россию, на мамину родину.

- Сначала казалось, что ненадолго, и через несколько месяцев сможем вернуться домой. Но летние каникулы подходили к концу, а ситуация в Сирии не менялась. И мы приняли решение пойти в школу здесь, в Ржеве. Мне, конечно, было страшновато, ведь я совсем не умела писать. И первые свои слова по-русски начала выводить в прописи за два месяца до начала учебного года. Но к 1 сентября я уже могла писать вполне нормально – это оказалось не так сложно, - рассказывает Дарья

К тому же у меня практически не было акцента, что одновременно и помогало, и мешало. До сих пор мои одноклассники и даже некоторые учителя считают, что я с первого класса училась хоть и в Сирии, но в русской школе, и нас там хорошо учили русскому языку. А ведь такого предмета у нас вообще не было! Первое время я иногда путала значение слов, не улавливала смысловые акценты, не всегда воспринимала беглую речь. Признаться в этом было непросто…

Дарья набрала по русскому языку 100 баллов, она поступила в Тверской медицинский университет

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Метки: егэ 100 баллов сирия
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Комментарии (20)

  • sad 
    скрытая реклама "добрых дел для Сирии".. не верю в егэ 100 и на бюджет вообще не поступила бы..
    20.08.2017 15:42
    2 | 9

  • Добрый крот 
    Что ж, "птенцы" вернулись в родное гнездо не убоясь трудностей ЕГЭ.) А где же отец семейства? Воюет что ли?
    20.08.2017 15:51
    0 | 3

  • arcadi007 
    А некоторые местные поди и 30 не набирают.
Молодец!
    20.08.2017 16:04
    1 | 2

  • hatamoto san 
    молодец, не то что Клишина))
    20.08.2017 16:13
    0 | 2

  • Добрый крот 
    А мне вот неясно следующее. Разве можно уметь читать-говорить на определённом языке, то есть, осуществлять построение сложных речевых конструкций осознанно и произвольно, но при этом не уметь графически строить, то есть писать те же конструкции осознанно и произвольно при отсутствии апраксии письма, поражения двигательной и мозжечковой систем? Академик Лурия так же сомневается. Не приврано ли часом кое-что и кое-кем про такие весьма странные способности российско-сирийской девушки?
    20.08.2017 16:16
    1 | 4

  • horton 
    Какой самородок! Верится с трудом, но, наверное, бывает... Пусть будет хорошим врачом!)))
    20.08.2017 16:26
    0 | 1

    • Добрый крот 
      Система речи у человека едина, тов. Хортон. Не может такого быть, чтобы сенсорная и моторная речь у здорового индивида были сохранны, а письменная была при этом неразвита. Академик Лурия был умнейшим человеком, не чета нам всем тут вместе взятым и помноженным на тысячу. Бывает,что  при страдании сенсорно-моторной речи ( точнее определённых корковых зон ), естественно, утрачивается и письменная, ибо индивид "не понимает", как построить графически то или иное слово-фразу.
      20.08.2017 16:38
      0 | 0

      • Эго 
        Но бывает, что при развитой письменной речи индивид страдает устным косноязычием. Почему не может быть наоборот?
        20.08.2017 16:51
        0 | 0

        • Добрый крот 
          Вы путаете понятия. Имеется  способность к чтению, то есть имеется сенсорная и моторная  речь с одной стороны, но с другой их вроде бы и нет, ибо письмо "недоступно". Косноязычие есть всего лишь оттенок-нюанс, а не определяющий речь, с позиции нейропсихологии, критерий.
          20.08.2017 16:57
          0 | 0

          • Эго 
            О, скока ж у меня нюансов-оттенков...
            20.08.2017 17:12
            0 | 1

          • horton 
            Ну так до поры до времени письмо было "недоступно" по причине ненадобности...)))
Можа я тоже насмотрюсь сериалов про врачей, да как возьму, да как встану к операционному столу... Я уже даже воочию видела, как швы накладывают... Да что там, видела, на себе испытала...)))
            20.08.2017 17:31
            0 | 0

            • Добрый крот 
              Осталось научиться ушивать грыжевые ворота и вылущивать менингеомы.) И ещё устранять приапизм.
              20.08.2017 17:34
              0 | 0

              • horton 
                Как много терминов я еще не знаю... Хорошо, у Интернета всегда можно спросить...)))
                20.08.2017 17:50
                0 | 0

                • Добрый крот 
                  Начните с приапизма, в смысле с ознакомлением с оным явлением в теории. Вдруг иль можа в электричке кто попросит помочь...А Вы тут как тут!
                  20.08.2017 17:54
                  0 | 0

                  • horton 
                    Думаете в электричках я буду востребована в этом качестве? )))
                    20.08.2017 18:04
                    0 | 0

                    • Добрый крот 
                      Ну, можа...
                      20.08.2017 18:06
                      0 | 0

            • Эго 
              Хортон, опер стол - это... Короче, если вы видели открытые, трепещущие внутренности живого человека и пульсирующий фонтанчик крови, упрямо пробивающийся сквозь тугую повязку и при этом не грохнулись в обморок, то вполне можете попробовать себя на этой стезе.
              20.08.2017 17:48
              0 | 0

              • horton 
                Эго! Видела в "Докторе Хаусе" )))
Но меня в свое время остановило то, что "вдруг пациент, которого я буду лечить, умрет??!!!"... И не стала поступать в медицинский...)
                20.08.2017 17:58
                0 | 0

                • Добрый крот 
                  Зря испугались. Лечение на продолжительность жизни не влияет, но вот отсутствие такового зачастую существенно её, то есть жизнь, продлевает.
                  20.08.2017 18:00
                  0 | 0

                • Эго 
                  "У каждого врача есть свое кладбище"
                  20.08.2017 18:05
                  0 | 1
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