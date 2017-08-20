В Твери задержали пьяного водителя без прав

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области в ходе патрулирования около 20.30 на улице Веселова города Твери остановили автомобиль марки «ВАЗ-2110» под управлением 32-летнего местного жителя.

Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался это сделать. Как выяснилось, в течение года фигурант уже был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде.

Санкция статьи 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Эту информацию можно передать на номер дежурной части УМВД России Тверской области 02, 8(4822) 32-94-06, либо на номер дежурной части ГИБДД УМВД России по Тверской области: 8(4822) 58-59-00, сообщает УМВД России по Тверской области