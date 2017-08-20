tvernews.ru
20 августа Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери задержали пьяного водителя без прав

20 Августа 2017 14:05
Автор:

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области в ходе патрулирования около 20.30 на улице Веселова города Твери остановили автомобиль марки «ВАЗ-2110» под управлением 32-летнего местного жителя.

Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался это сделать.  Как выяснилось, в течение года фигурант уже был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде.

Санкция статьи 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Эту информацию можно передать на номер дежурной части УМВД России Тверской области 02,  8(4822) 32-94-06, либо на номер дежурной части ГИБДД УМВД России по Тверской области: 8(4822) 58-59-00, сообщает УМВД России по Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: пьяный за рулём
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • sad 
    отбирать авто как в РБ!
    20.08.2017 15:44
    0 | 3

  • Эго 
    Такое толерантное отношение к "бесправным" водилам средств повышенной опасности приведет к тому, что их может стать больше, чем трезвых водителей с правами...
    20.08.2017 16:46
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
56

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
54

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
53

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
52

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
51

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
49

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
45

ФИДО опять жив

2017-08-14 10:36
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100