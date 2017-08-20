В Тверской области собутыльники обокрали хозяина дома

В дежурную часть МО МВД России «Торжокский» обратился 37-летний житель Торжка и рассказал о краже. Ущерб составил более 25 000 рублей.

В день происшествия потерпевший у себя дома распивал алкоголь вместе с двумя малознакомыми мужчинами. Во время застолья хозяин квартиры уснул, а его гости похитили из комнаты два ноутбука, после чего скрылись.

Полицейские установили личности злоумышленников, причастных к совершению кражи. Ими оказались двое неработающих жителей Торжка 1985 и 1986 годов рождения.

. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области