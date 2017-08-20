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В Тверской области собутыльники обокрали хозяина дома

20 Августа 2017 13:20
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В  дежурную часть МО МВД России «Торжокский» обратился 37-летний житель Торжка и рассказал о краже. Ущерб составил более 25 000 рублей.

В день происшествия потерпевший у себя дома распивал алкоголь вместе с двумя малознакомыми мужчинами. Во время застолья хозяин квартиры уснул, а его гости похитили из комнаты два ноутбука, после чего скрылись.

Полицейские установили личности злоумышленников, причастных к совершению кражи. Ими оказались двое неработающих жителей Торжка 1985 и 1986 годов рождения.

. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области

 

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Метки: кража криминал в Тверской области
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Комментарии (2)

  • Эго 
    Почему два ноутбука? Классически - три должно быть...
    Прикрепленные видео:
    Три, а не два.
    20.08.2017 14:14
    0 | 2

  • antiER 
    Опять геи
    20.08.2017 17:06
    0 | 0
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