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В Тверской области за незаконный вылов рыбы задержали жителя Московской области

20 Августа 2017 12:32
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На Иваньковском водохранилище, расположенном на территории Конаковского района, сотрудники полиции совместно с инспекторами парка «Завидово» выявили факт незаконной ловли рыбы с использованием сетей. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 58-летнего нигде не работающего жителя города Дубна Московской области. Конфисковано более 70 экземпляров рыб различных пород. Изъята лодка, а также девяносто метров сетей. От фигуранта получены признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет, сообщает  УМВД России по Тверской области   

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Метки: браконьер незаконный лов рыбы
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Комментарии (1)

  • hatamoto san 
    круто за рыбку наказывают может, оно и к лучшему, а то браки все повыбивали, простому рыболову на речке делать нечего...
    20.08.2017 13:03
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