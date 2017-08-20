В Тверской области за незаконный вылов рыбы задержали жителя Московской области

На Иваньковском водохранилище, расположенном на территории Конаковского района, сотрудники полиции совместно с инспекторами парка «Завидово» выявили факт незаконной ловли рыбы с использованием сетей. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 58-летнего нигде не работающего жителя города Дубна Московской области. Конфисковано более 70 экземпляров рыб различных пород. Изъята лодка, а также девяносто метров сетей. От фигуранта получены признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Тверской области
Комментарии (1)
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hatamoto san
20.08.2017 13:03
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