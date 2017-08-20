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В усадьбе Домотканово в Тверской области исполнят джаз под открытым небом

20 Августа 2017 09:44
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20 августа в Калининском районе пройдет «Джаз-пленэр в Домотканово». Зрителей ожидает музыкальная программа под открытым небом в усадьбе Домотканово с участием ведущих исполнителей жанра.

В программе фестиваля – выступление трио Валерия Степанова из Москвы, тверского музыканта Евгения Малышева, трио Владимира Ишиева и Валерия Соколова, вокального трио Jazz Splash, а также тверского муниципального эстрадно-джазового оркестра под управлением Павла Смирнова.

Организована доставка на фестиваль и обратно на автобусах, которые 20 августа будут отправляться от Тверского академического театра драмы с 11.30 до 14.00 каждые 30-40 минут. Телефон для бронирования мест в автобусе: 8(903)804-20-65.

Усадьба Домотканово заложена в XVI веке, в 1886 году ее владельцем стал Владимир фон Дервиз – друг, а впоследствии родственник Валентина Серова. Живописец часто бывал в Домотканово, здесь создано немало его работ. В конце XIX-начале XX века в усадьбу приезжали многие выдающиеся художники: И.И. Левитан, В.А. Фаворский, И.Я. Билибин, И.С. Ефимов и другие.

В настоящее время мемориально-музейный комплекс является филиалом областной картинной галереи. Ежегодно весной здесь проводится праздник «Сиреневое Домотканово» и другие мероприятия.

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Метки: домотканово джаз под открытым небом
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