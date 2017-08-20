С начала года в Тверской области клещи укусили 5 477 человек

С начала сезона присасывания клещей (по состоянию на 18.08.2017г) в Тверской области зарегистрировано 5477 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей, в том числе . у 1889 детей. Экстренную серопрофилактику получили 1660 человек.

За прошедшую неделю в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 149 человек, в том числе 56 детей, экстренную серопрофилактику получили 42 человека. По состоянию на 18.08.2017г проведены акарицидные обработки на площади более 515 га, в том числе более 340 га в летних оздоровительных организациях.