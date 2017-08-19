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Ко Дню бездомных животных тверские зоозащитники и Горьковка проведут совместную благотворительную акцию

Ко Дню бездомных животных тверские зоозащитники и Горьковка проведут совместную благотворительную акцию - ТИА
19 Августа 2017 21:06
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Инициативная группа по защите животных Твери совместно с библиотекой имени Горького 20 августа проведут благотворительную акцию в помощь подопечным зоозащитников. Акция приурочена ко Всемирному Дню Бездомных Животных, который приходится в 2017 году на 19 августа.

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных и рассказать максимальному количеству людей об их тяжелой судьбе. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия, цель которых одна - пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев. 

У каждого из нас есть отличный шанс помочь тем, кто так нуждается в помощи. 20 августа, с 14.00 до 17.00, к зданию библиотеки (д. 28, Свободный переулок) можно принести корм, наполнители, амуницию для собак, ветеринарные препараты, шприцы, попоны для стерилизации. Также подопечным волонтёров можно помочь материально.

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Метки: бездомные животные
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