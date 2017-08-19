Ко Дню бездомных животных тверские зоозащитники и Горьковка проведут совместную благотворительную акцию

Инициативная группа по защите животных Твери совместно с библиотекой имени Горького 20 августа проведут благотворительную акцию в помощь подопечным зоозащитников. Акция приурочена ко Всемирному Дню Бездомных Животных, который приходится в 2017 году на 19 августа.
Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных и рассказать максимальному количеству людей об их тяжелой судьбе. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия, цель которых одна - пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев.
У каждого из нас есть отличный шанс помочь тем, кто так нуждается в помощи. 20 августа, с 14.00 до 17.00, к зданию библиотеки (д. 28, Свободный переулок) можно принести корм, наполнители, амуницию для собак, ветеринарные препараты, шприцы, попоны для стерилизации. Также подопечным волонтёров можно помочь материально.
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.