Тверичанка поборется за титул самой красивой улыбки планеты

19 августа жюри конкурса «Улыбка Вселенной 2017» определило 10 финалисток конкурса, которым предстоит бороться за титул самой красивой улыбки планеты.

В финал попали участницы из 8 стран (Австралия, Израиль, Казахстан, Литва, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина). В числе финалисток – 36-летняя тверичанка Анастасия Посмашных. В видеоролике женщина рассказывает, что она счастливая жена и мама двух замечательных дочек, секрет ее счастья – ее улыбка.

Всего в конкурсе принимали участие в отборочных турах девушки из 15 стран (Австралия, Армения, Беларусь, Германия, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Чехия). Победительница будет определена 23 августа, сообщает официальный сайт конкурса «Улыбка Вселенной 2017»

Фото и видео – сайт конкурса «Улыбка Вселенной 2017»