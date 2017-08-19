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Тверичанка поборется за титул самой красивой улыбки планеты

Тверичанка поборется за титул самой красивой улыбки планеты - ТИА
19 Августа 2017 18:03
Автор:

Фоторепортаж
Видео

19 августа жюри конкурса «Улыбка Вселенной 2017» определило 10 финалисток конкурса, которым предстоит бороться за титул самой красивой улыбки планеты. 

В финал попали участницы из 8 стран (Австралия, Израиль, Казахстан, Литва, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина). В числе финалисток – 36-летняя тверичанка Анастасия Посмашных. В видеоролике женщина рассказывает, что она счастливая жена и мама двух замечательных дочек, секрет ее счастья – ее улыбка.

Всего  в конкурсе принимали участие в отборочных турах девушки из 15 стран (Австралия, Армения, Беларусь, Германия, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Чехия). Победительница будет определена 23 августа, сообщает официальный сайт конкурса «Улыбка Вселенной 2017»
Фото и видео – сайт конкурса «Улыбка Вселенной 2017»

 

 

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Метки: конкурс Улыбка Вселенной 2017
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Комментарии (8)

  • Dobry кrtek 
    Пусть меня пожизненно заблокируют по очередному обвинению в "оскорблении пользователей и героев репортажей", но я скажу то, что думаю. 1. Это не улыбка, тем более красивая и искренняя. Это называется "ощерилась". 2. Якобы трогательное сдувание поцелуйчика с ладони в конце этого блокбастера говорит не только о многом, но обо всём, то есть слов здесь вообще не надо, ибо стояния во ромашковом поле с задумчиво-радостным и трогательно-наивным личиком вполне себе достаточно для передачи глубоко скрытой смысловой нагрузки. 3. А так да, мы все гордимся конкурсанткой и радуемся успехам ея, ибо верим, надеемся и ждём перемен. 4. Значимость конкурса в деле мира во всём мире, изысканность воспитания участниц, всестороннее и глубокое их образование и развитость, тонкая душевная организация и физическая привлекательность-красота также сомнений не вызывают. 5. Почему для участия в конкурсе не подали заявки девушки из оставшихся 237-ми стран мира? Неужели не знали? А можа просто беззубые и малопривлекательные...)))
    19.08.2017 18:32
    0 | 8

    • Ин окентий 
      Остановите эту планету, я сойду, как говорится...
      19.08.2017 18:47
      0 | 5

  • dojdinka 
    Чего то в этой жизни я не понимаю.
    19.08.2017 18:34
    0 | 5

  • horton 
    Если она вошла в десятку лучших, каковы были ее конкурентки? Боюсь представить...
По мне - обычная улыбка. В ролике я вообще улыбки не увидела...
    19.08.2017 18:59
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      Раневская была права.)))
      Прикрепленные видео:
      Прикрепленное видео
      19.08.2017 19:03
      0 | 4

  • 1234@1234 
    "Улыбка вселенной" населению не интересна.Вот если бы "Задница вселенной", другое дело.
    19.08.2017 19:15
    2 | 2

  • klotz 
    Сходи, однако, к стоматологу, улыбчивая...
    19.08.2017 19:33
    0 | 0

  • Бертран 
    Много известных, нужных и уважаемых людей дала миру наша область. Политиков, спортсменов, ученых и музыкантов., вот и красавицы наши теперь добиваются небывалого успеха и всеобщего признания. Это реалии таковы, что иначе невозможно- от осинки не родятся мандаринки, господа.
С почином.
    19.08.2017 20:11
    0 | 0
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