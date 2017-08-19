Тверские гребцы завоевали золото Первенства России

С 15 по 20 августа в Казани проходит Первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 24 лет)

17 августа прошли финалы на дистанции 1000 метров. Тверской экипаж в составе Никиты Брюсова, Евгения Лаврищева, Егора Куликова и Юрия Макарова одержал победу в заездах каноэ-четвёрок.

19 августа спортсмены Верхневолжья выступят на дистанции 200 метров. В заключительный день соревнований пройдет эстафета 4 по 200 метров и финалы на 5000 метров, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Твесркой области