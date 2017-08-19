В Твери оперативные службы ликвидируют масляное полуторакилометровое пятно на Волге

Сообщение об экологической аварии поступило в МЧС по Тверской области 18 августа около 12.00. Информация была направлена во все оперативные службы города. Как пояснили ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области, на место выехало руководство тверской полиции.

- В Пролетарском районе Твери, вдоль правового берега Волги, в районе улицы Мигаловская набережная было обнаружено пятно неизвестного горюче-смазачного материала, размер пятна 20 метров на 1500 метров, сообщили ТИА в пресс-службе полиции.

Как стало известно ТИА, сегодня, 19 августа, продолжается ликвидация последствий неизвестной аварии – городские спасатели убирают масляное пятно с Волги.

В пресс-службе Росавтодора ТИА пояснили, что авария произошла в районе строящегося нового моста. Правоохранители проверили работу подрядчика по строительству моста, не он ли виноват в образовавшемся пятне, но нарушений в работе найдено не было.