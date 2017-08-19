Под Тверью водитель ВАЗ-2114 врезался в дерево

18 августа под Тверью на дороге Тверь – Рождествено – завод 1 Мая – Ильинское водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в дерево. Как пояснили ТИА в пресс-службе областной ГАИ, авария произошла в 23.40 на 3 км указанной автодороги. 26-летний водитель отечественной легковушки превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. В ДТП пострадал только сам водитель ВАЗ-2114, его с тяжелыми травмами госпитализировали в Тверскую больницу скорой медицинской помощи.