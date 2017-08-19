19 августа тверичан приглашают навести порядок на Константиновском карьере

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области приглашает всех неравнодушных жителей Тверской области принять участие в субботнике, который пройдет сегодня, 19 августа в 10.00 на территории Константиновского карьера. Организатором субботника является Тверская региональная общественная экологическая организация «Чистый город».

Так как карьеры являются излюбленным местом отдыха тверичан, к тому же последние дни стоит жаркая погода и желающих искупаться навалом, то и мусора там будет предостаточно. Так что без работы никто не останется!