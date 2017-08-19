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В Твери пройдет бесплатная экскурсия "По гордым Волжским берегам"

19 Августа 2017 09:34
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19 августа Деловой информационный центр  Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького совместно с Туристским информационным  центром города Твери продолжают цикл бесплатных экскурсий "По гордым Волжским берегам" в рамках проекта "Открой для себя любимый город, прочти его как книгу".

Прогулка пройдет от памятника А.С. Пушкину до «Парк воксала» вдоль парадного фасада Твери, обращенного  к Волге – набережной Михаила Ярославича Тверского и Степана Разина. Участники экскурсии увидят ансамбль «единой фасады» П.Р. Никитина,  усадьбу А.Ф. Головинского и купцов Куровых,  Дом «Ворошиловских стрелков» и «Дом на набережной».  Сосчитаем,  сколько же садов в Городском саду и  куда вначале отправился тверской купец-путешественник Афанасий Никитин, откуда пошло выражение «филькина грамота», что означает вензель «МК» на Новом мосту, где была построена и куда отправилась галера «Тверь»,  чем торговали и  как богатели тверские купцы.

Расскажут об исторических гастрономических  «вкусностях»:  почему на свадьбу в Затверечье дарили гуся, каким блюдом угощали тверские купцы Арефьевы царя Петра I, и что за сладкий сувенир «пряничные кавалеры и дамы» можно увезти из Твери.

Экскурсоводы перелистают драматические страницы истории тверского княжества, Отроч монастыря, строительства Твери «регулярной» на европейский манер.

Бесплатные прогулки будут проходить каждую субботу весь август. Экскурсии-прогулки проводит  главный библиотекарь Делового информационного центра Людмила Соколова.

Начало в 11:00. Место сбора – у памятника А.С. Пушкину на набережной в Городском саду.
 

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Метки: бесплатная экскурсия "По гордым Волжским берегам"
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Комментарии (1)

  • pessimist 
    До недавнего времени считал, что гордость это черта характера человека. Теперь оказывается, что собственную гордость могут иметь части рельефа местности - берега рек и озер, леса и болота.
    19.08.2017 11:17
    0 | 0
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