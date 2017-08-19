19 августа и в начале новой рабочей недели в Тверской области ожидаются жара, ливни и грозы

Утром 19 августа в отдельных районах Тверской области ожидается ливень, гроза, усиление ветра при грозе, отдельные порывы 12-17 м/с, предупреждает официальный сайт МЧС по Тверской области.

Наступившие выходные в регионе будут жаркие, днем до +31 градуса. А вот новая рабочая неделя начнется с гроз. Официальный сайт тверского гидрометеоцентра сообщает, что 21, 22, 23 августа в Тверской области пройдут дожди с грозами, правда, сохранится по-летнему теплая погода, днем будет +27, ночью 12-13 градусов.