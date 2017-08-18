В Твери открывается выставка «Русская Атлантида»

Посетители смогут увидеть работы художников из разных стран мира.

Выставка «Русская Атлантида», посвященная 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского, открывается в Тверском городском музейно-выставочном центре.

В экспозиции будут представлены работы более 350 живописцев из более чем 40 городов России, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Италии, Германии, Великобритании, США и других стран.

Выставка будет работать с 18 августа до 17 сентября.