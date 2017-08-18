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В Горсаду Твери покажут фильм об архиепископе Фаддее

18 Августа 2017 20:39
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2 сентября в городском саду Твери состоится открытый тематический кинопоказ на свежем воздухе, организованный православным молодежным клубом «Сеятель», Отделом по делам молодежи Тверской епархии и киноклубом «Твоё кино».

Показ, организованный  в рамках проекта "Святые хранители Тверской земли", начнется в  19.30. Создатели фильма «Архиепископ Фаддей» - иеромонах Дамаскин (Орловский), Владимир Медведев, Алексей Ермолов, Сергей Сударкин, Олег Рыбаков, Юрий Пшеничнов, Екатерина Киселева, Галина Медведева. После просмотра состоится обсуждение  увиденного.

Проект реализуется Тверской областной общественной организацией содействия духовно-нравственному просвещению «Тверской православный молодежный клуб «Сеятель» в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива-2016-2017».

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Метки: горсад тверская епархия архиепископ фаддей киноклуб
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