В Горсаду Твери покажут фильм об архиепископе Фаддее

2 сентября в городском саду Твери состоится открытый тематический кинопоказ на свежем воздухе, организованный православным молодежным клубом «Сеятель», Отделом по делам молодежи Тверской епархии и киноклубом «Твоё кино».

Показ, организованный в рамках проекта "Святые хранители Тверской земли", начнется в 19.30. Создатели фильма «Архиепископ Фаддей» - иеромонах Дамаскин (Орловский), Владимир Медведев, Алексей Ермолов, Сергей Сударкин, Олег Рыбаков, Юрий Пшеничнов, Екатерина Киселева, Галина Медведева. После просмотра состоится обсуждение увиденного.

Проект реализуется Тверской областной общественной организацией содействия духовно-нравственному просвещению «Тверской православный молодежный клуб «Сеятель» в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива-2016-2017».