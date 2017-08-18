В Бежецком районе Тверской области полицейские нашли поле с коноплёй

В рамках профилактической операции «Мак» при отработке оперативной информации сотрудники наркоконтроля МО МВД России «Бежецкий» выявили факт незаконного возделывания наркосодержащих растений.

18-летний житель города Бежецк выращивал коноплю на двух участках поля около деревни Филипиха. Растения он регулярно поливал и пропалывал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет до двух лет лишения свободы.