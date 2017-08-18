На трассе М-10 в Тверской области из-за ДТП большая пробка

Из-за ДТП с участием большегруза на 128 км М-10 "Россия" (в районе п. Старого Мелково Конаковского района Тверской области) на данном участке трассы имеется затруднение движения - на 18:45 пробка длиной около 5 км. Для обеспечения беспребойного пропуска автотранспорта на участке организовано реверсивное движение. Подрядная организация ФКУ Упрдор "Россия", отвечающие за содержание этого участка федеральной трассы, оперативно приступила к ликвидации последствий ДТП. В аварии пострадавших не было.