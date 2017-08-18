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В Тверской области пожарные три раза выезжали из-за горящего мусора

18 Августа 2017 18:17
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Утром 18 августа в МЧС от диспетчера ПСЧ №11 поступило сообщение о загорании торфа в районе оз. Вышнево Кимрского района Тверской области на площади 3 кв.м. Расстояние до ближайшего населённого пункта - Ильинское – составляло 5 км. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры не было.

Когда пожарные приехали на место происшествия, они обнаружили, что горел мусор. В 11:10 объявлена полная ликвидация возгорания. Всего к тушению привлекались 5 человек и 2 единицы техники.

В 11:52 при проведении космического мониторинга на территории Зубцовского района была выявлена термическая точка. На борьбе с огнём приехали отделение пожарно-спасательной части № 31, оперативная группа Зубцовского пожарно-спасательного гарнизона, Глава Вазуского с/п. Оказалось, что и здесь горел мусор -  сжигали порубочные остатки. Горение ликвидировано, сотрудники надзорной деятельности проводят проверку.

Та же ситуация произошла и в Старицком районе, где в 11:55 тоже была зафиксирована термическая точка из-за сжигаемого мусора и отходов.

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Метки: горит мусор термическая точка гу мчс по тверской области пожар
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