Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

О планах Министерства обороны РФ развернуть взлетно-посадочную полосу на Мигаловском аэродроме рассказал губернатор Игорь Руденя, отметив, что гости и жители города очень часто задают вопросы, почему самолеты постоянно летают над Тверью.
- Мы решили пообщаться на эту тему с Минобороны. Министерство приняло решение, начиная со следующего года, сделать реконструкцию и изменить направление взлётной полосы в большом серьезном аэропорту транспортной авиации, который является одним из ключевых в ЦФО.
Такое решение было принято благодаря «неравнодушным людям, которые начали эту мысль внедрять, аккуратно, тихо, но корректно».
Это заявление Игорь Руденя на дискуссионной площадке на тему: «Активные граждане: участие в развитии территорий», которая прошла 18 августа в рамках XX фестиваля региональных телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей».
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protivvsex
18.08.2017 19:29
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