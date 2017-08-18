Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

О планах Министерства обороны РФ развернуть взлетно-посадочную полосу на Мигаловском аэродроме рассказал губернатор Игорь Руденя, отметив, что гости и жители города очень часто задают вопросы, почему самолеты постоянно летают над Тверью.

- Мы решили пообщаться на эту тему с Минобороны. Министерство приняло решение, начиная со следующего года, сделать реконструкцию и изменить направление взлётной полосы в большом серьезном аэропорту транспортной авиации, который является одним из ключевых в ЦФО.

Такое решение было принято благодаря «неравнодушным людям, которые начали эту мысль внедрять, аккуратно, тихо, но корректно».

Это заявление Игорь Руденя на дискуссионной площадке на тему: «Активные граждане: участие в развитии территорий», которая прошла 18 августа в рамках XX фестиваля региональных телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей».