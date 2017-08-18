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Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью - ТИА
18 Августа 2017 17:50
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О  планах Министерства обороны РФ развернуть взлетно-посадочную полосу на Мигаловском аэродроме рассказал губернатор Игорь Руденя, отметив, что гости и жители города очень часто задают вопросы, почему самолеты постоянно летают над Тверью.

- Мы решили пообщаться на эту тему с Минобороны. Министерство приняло решение, начиная со следующего года, сделать реконструкцию и изменить направление взлётной полосы в большом серьезном аэропорту транспортной авиации, который является одним из ключевых в ЦФО.

Такое решение было принято благодаря «неравнодушным людям, которые начали эту мысль внедрять, аккуратно, тихо, но корректно».

Это заявление Игорь Руденя на дискуссионной площадке на тему: «Активные граждане: участие в развитии территорий», которая прошла 18 августа в рамках XX фестиваля региональных телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей».

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Метки: аэродром мигалово игорь руденя самолеты над тверью
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Комментарии (26)

  • dsmile 
    Это старая сказка, кто то из прошлых руководителей нам уже разворачивал ВПП. Хорошая тема для распила, уверен, в ближайшее время мы услышим и более фантастические идеи.
    18.08.2017 17:54
    0 | 8

  • hatamoto san 
    да неужели???
когда летуны идут над городом я всегда думаю: а если он опнется на жилой массив, какой козел в погонах за это ответит???
    18.08.2017 18:01
    0 | 5

    • Beqbmak 
      быстрее вам кирпич на голову упадет чем самолет на жил массив...
      18.08.2017 18:08
      9 | 4

      • Эго 
        Да нам тогда уже будет без разницы... Хотя достоверные случаи падения самолетов на жилые зоны имеются...
 Кстати, о Мигалово. Кого сегодня около полудня в окружении нескольких пол.машин c сиренами провезли  в чОрном лимузине с синим ведерком по пр Калинина со стороны Мигалово. Из-за кого выстроились регулировщики по пути следования эскорта, перекрывая проезд  всем остальным?
        18.08.2017 18:27
        1 | 6

        • Beqbmak 
          сколько этих случаев???в студию кол-во....в дтп в России погибает 15-17 тыс в год....самолет самый безопасный транспорт.
          18.08.2017 18:45
          5 | 2

          • Ин окентий 
            Страшная замалчиваемая история про падение самолёта на детский сад, Иркутск... Да хоть одна отнятая жизнь,  этого вполне достаточно, чтобы считать, что опасная это затея - полёты АНов над городом на малой высоте. Тока сказки все это... Минобороновские дубы на такое не пойдут...
            18.08.2017 19:04
            0 | 3

            • Эго 
              Защитник полетов над жилыми зонами как-то не берет в расчет то обстоятельство, что чаще всего самолеты падают при взлете и посадке.
              18.08.2017 19:07
              0 | 2

          • Эго 
            Супротив такой несокрушимой логики не попру, боязно. Пущай лётают по головам, пугая младенцев и даря надежду глухим на внезапное возвращение слуха.
            18.08.2017 19:05
            0 | 3

            • Proletary 
              Старожилы рассказывали, что какой-то дальник (Ту-16, в других вариантах - Ту-4) долбанулся где-то в районе Республиканской. Понятно, что тогда подобные слухи не поощрялись, и сведений теперь не найти.
              18.08.2017 19:24
              0 | 2

              • Эго 
                Не, без оф.статистики - это не аргумент. А Республиканскую накрыл дождь из силикатного кирпича.
                18.08.2017 19:44
                0 | 0

              • Vova 
                Да легко: http://imangazeev.narod.ru/stat13.html

"А однажды в Первомайскую рощу рухнул стратегический бомбардировщик Ту-16. Эта машина была прототипом грозного ракетоносца, способного наносить ядерные удары, не входя в зону ПВО противника, и "родителем" первенца реактивной гражданской авиации СССР - самолета Ту-104. 
Бог миловал - город Калинин уцелел, но дальше шуточки шутить с безопасностью его жителей уже было нельзя. Чтобы хоть как-то уменьшить риск "случайного" уничтожения областного центра, аэродром Мигалово передали военно-транспортной авиации с их "летающими китами" АН-8, Ан-12, "Антеями", Ан-22, а затем и Ил-76."
                18.08.2017 20:14
                0 | 0

  • Sanytver 
    Очередная обещалка ...............
    18.08.2017 18:19
    0 | 3

  • Virtue_to_Vice 
    Больше похоже на распил. Сейчас ВПП расположена в соответствии с розой ветров. Если ее разворачивать, взлеты и посадки будут осуществляться при боковом ветре, что тяжелее для экипажей и опаснее. Проще на существующей ВПП осуществлять взлет и посадку только в противоположной от города стороне, как на аэродроме совместного базирования Сочи. Да и сомневаюсь я, что существующую полосу разберут - скорее, будут две пересекающиеся ВПП, как во Внуково.
    18.08.2017 18:24
    0 | 0

    • abeltv 
      Они хотели вертолётчиков сюда перебросить - на существующую полосу, а для самолётов построить параллельно М10 - там места много, могут сделать, если захотят. Только быстро вряд ли....
      18.08.2017 18:36
      0 | 1

    • konbur 
      А там их и так 2 пересекающихся, только одна не используется.
      18.08.2017 19:40
      0 | 0

  • Житель подземелья 
    Что-то память мне подсказывает, что сию затею я где-то и когда-то уже слышал. Вот только при ком уже не упомню. Это как Западный мост по ходу, чуть ли не каждый новый мэр/губер обещает, но самолеты так и продолжают летать над городом.
    18.08.2017 18:42
    0 | 1

    • Proletary 
      Две идеи было, еще в начале 90-х, разворот ВПП и передел Мигалова под гражданский аэродром. Была даже госконтора под это создана, я им компьютер как-то чинил.
      18.08.2017 18:46
      0 | 0

      • Житель подземелья 
        Во, точно, и про гражданский аэродром тоже где-то слышал. Видать до меня эти вести дошли уже в виде городских легенд))
        18.08.2017 19:07
        0 | 0

  • Proletary 
    Западный мост, траволятор, Реч. вокзал, ОДБ, теперь на Мигалово пельмень замахнулся?
При паранойяльном синдроме бред чаще всего развивается постепенно, начинаясь с небольших идей и вырастая в прочную систематизированную бредовую систему, которую пациент может доказательно объяснить . При чувственном же бреде, который обычно развивается в рамках параноидного синдрома, систематизация довольно низка. Связано это с тем, что бред либо носит фантастический характер, либо в силу стремительного нарастания болезненной симптоматики еще является малоосознаваемым больным, в картине мира которого он вдруг появляется.
    18.08.2017 18:43
    0 | 4

    • Dobry кrtek 
      Может ли губернатор ( президент, депутат ) говорить неправду? Твёрдое "нет!" Может ли губернатор ( президент, депутат ) "заблуждаться" в определённые ( предвыборные, например ) периоды? Такое же "да!"
      18.08.2017 18:56
      0 | 3

  • For1 
    Похоже на очередное предвыборное бла-бла-бла. Никто не может вразумительно ответить на вопрос, почему нельзя просто осуществлять все взлеты-посадки в сторону, противоположную от города вместо "разворачивания" полос.
    18.08.2017 18:52
    1 | 1

    • Proletary 
      Я могу вразумительно ответить. Самолеты задом не взлетают.
      18.08.2017 19:15
      0 | 2

      • For1 
        а что им мешает взлетать не задом в другую сторону? тем более что основная масса взлетов у них так и проходит, над городом в основном посадка. вот куда взлетают, оттуда пускай и садятся. им просто лень горючку на круговой заход жечь
        18.08.2017 19:22
        0 | 2

        • Proletary 
          Так и знал, нужно было смайл ставить. )
          18.08.2017 19:29
          0 | 0

          • For1 
            злые вы)
            18.08.2017 19:33
            0 | 0

  • protivvsex 
    поколение пепси уже выросло.
    18.08.2017 19:29
    0 | 0
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