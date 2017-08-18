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Суд обязал ликвидировать пожары на свалке в Осташкове

18 Августа 2017 17:36
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18 августа в Осташковском городском суде Тверской области состоялось судебное заседание по иску Осташковского межрайонного природоохранного прокурора к ООО «Осташков ЖКХ» о возложении обязанности принять меры по прекращению загрязнения атмосферного воздуха.

По результатам прокурорской проверки было установлено возгорание на санкционированной городской свалке в Замошском сельском поселении имеется возгорание на площади 80 х 80 метров.

Природоохранная прокуратура в адрес ООО «Осташков ЖКХ» внесла представление об устранении нарушений. Управление Росприроднадзора по Тверской области привлекло ООО «Осташков ЖКХ» и его генерального директора к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ, в виде штрафа 100 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.

Однако отходы на свалке продолжали гореть, источая едкий дым. Тогда природоохранная прокуратура направила в Осташковский городской суд исковое заявление об обязании ООО «Осташков ЖКХ» нарушения устранить.

Суд вынес решение об удовлетворении иска. ООО «Осташков ЖКХ» обязан в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры по ликвидации возгорания на свалке, как сообщили в Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуре.

 

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Метки: осташков горит свалка осташков жкх осташковский суд природоохранная прокуратура
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