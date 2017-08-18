В Твери будут судить банду, которую обвиняют в кражах, грабежах, разбое и убийстве

Заместитель прокурора области утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении ранее неоднократно судимого жителя Московской области, 1982 г.р., а также пяти его соучастников в возрасте от 22 до 46 лет в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 222, п. «а» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а», «в» ч. 4 ст. 162, п.п. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105, п.п. «а» и «в» ч. 4 ст. 162, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (совершение краж, грабежей, разбоев и убийства в составе банды, с использованием огнестрельного оружия).
По версии следствия, банду создал 35-летний обвиняемый в начале 2016 года в Москве. Для совершения преступлений они вооружились переделанными из гражданского оружия пистолетами, колюще-режущим и ударного воздействия оружием, использовали рации, маски и перчатки, меняли автомобили.
Члены банды познакомились на стройке в г. Москве, куда прибыли из разных субъектов Российской Федерации на заработки.
Следствием выявлены и доказаны совершенные членами банды кражи со взломом и разбои в Дмитровском и Сергиево-Посадском районах Московской области, грабеж в районе Северном Медведково Москвы, разбойные нападения в с. Супонево Брянской области и Калязинском районе Тверской области, где в последнем случае они совершили убийство.
В августе 2016 года преступная деятельность банды была пресечена правоохранительными органами, два её участника заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, фигуранты отрабатывались на совершение аналогичных преступлений на территории России
Уголовные дела 17 августа направили в Тверской областной суд для рассмотрения по существу, самым активным членам банды грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Комментарии (1)
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bae99
18.08.2017 17:39
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