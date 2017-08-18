В Тверской области 24-летний парень вешал флаг на крышу дома и разбился насмерть

Как сообщили ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области, несчастный случай произошёл рано утром 13 августа в посёлке Новозавидовский Конаковского района. 24-летний парень полез на крышу дома, чтобы установить там флаг (баннер), не удержался и сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, молодой человек был нетрезв. Однако сейчас проводится экспертиза, результаты которой помогут выяснить правду.

Как пишут односельчане и знакомые погибшего парня, он был фанатиком футбола и на флаге попытался выразить своё отношение к одной из российских команд.

Фото из группы Подслушано | Новозавидовский