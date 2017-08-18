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В Тверской области 24-летний парень вешал флаг на крышу дома и разбился насмерть

В Тверской области 24-летний парень вешал флаг на крышу дома и разбился насмерть - ТИА
18 Августа 2017 16:32
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Как сообщили ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области, несчастный случай произошёл рано утром 13 августа в посёлке Новозавидовский Конаковского района. 24-летний парень полез на крышу дома, чтобы установить там флаг (баннер), не удержался и сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, молодой человек был нетрезв. Однако сейчас проводится экспертиза, результаты которой помогут выяснить правду.

Как пишут односельчане и знакомые погибшего парня, он был фанатиком футбола и на флаге попытался выразить своё отношение к одной из российских команд.    

Фото из группы Подслушано | Новозавидовский

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Метки: упал с крыши погиб парень новозавидовский происшествие в Тверской области несчастный случай сорвался с крыши
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Комментарии (2)

  • bae99 
    Родителей жаль. 
А так - естественный отбор.
    18.08.2017 16:59
    1 | 5

  • BEKTOP 
    Вот то ли  дело было в Москве.
    Прикрепленные изображения:
    18.08.2017 18:18
    1 | 0
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