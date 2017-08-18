Для детей из многодетных семей Тверской области проведут мастер-класс по выпечке

19 августа в рамках программы социализации детей и молодёжи Тверской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведут мастер-класс по выпечке. Организаторы ждут в гости около 50 человек: детей и родителей из многодетных семей города и региона.

Проект реализует с 2013 года благотворительный фонд содействия защите материнства и детства «МАМА» при грантовой поддержке Правительства Тверской области. Мероприятия проходят на площадке Тверского колледжа сервиса и туризма, а также кафе и ресторанов столицы Верхневолжья. За несколько лет их посетили более 600 человек: педагоги и воспитанники Медновской, Эммаусской, Бежецкой, Торжокской школ-интернатов, учащиеся тверских школ №14 и №43, дети из многодетных семей совместно с родителями.

В 2015 году в продолжение программы социализации детей и подростков был организован конкурс «Готовим вместе», в котором участвуют семейные или школьные группы. Подобные встречи призваны сформировать у детей опыт коммуникативного общения, расширить кругозор, любознательность и чувство ответственности.

Мероприятие пройдёт в Твери с 13:00 до 16:00 по адресу: ул. Желябова, д. 32. Записаться на мастер-класс можно по телефону фонда «МАМА» 8-910-838-48-43.