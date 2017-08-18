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Кимрские депутаты пытаются выкинуть легендарную мусорную свалку за пределы города

Кимрские депутаты пытаются выкинуть легендарную мусорную свалку за пределы города - ТИА
18 Августа 2017 16:28
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Но только на бумаге. Фактически мусорная свалка на Ильинском шоссе останется на своем историческом месте, однако по документам больше не будет располагаться в черте города. Зачем это нужно местным думцам и что делать с результатами опроса кимряков, которые однозначно проголосовали за закрытие мусорки - в материале ТИА.

На сайте администрации Кимр, в разделе «Документы» опубликован, на первый взгляд, ничем не примечательный, но занимательный документ о проведении публичных слушаний по утверждённому депутатами проекту изменений в Правилах землепользования и застройки города.

Этот проект предусматривает изменение границ города так, чтобы вынести за пределы населённого пункта свалку на Ильинском шоссе. Потому что в соответствии с ФЗ N 89 «Об отходах производства и потребления», принятом ещё в 1998 году, ни свалка, ни полигон ТБО не могут находиться в пределах населённого пункта, а соответственно, и мусор в черте муниципального образования складировать и утилизировать категорически запрещено.

Означает это только одно: вопреки мнениям кимряков, огромную свалку ан Ильинском шоссе, куда едут мусорные караваны с близлежащих подмосковных городов, закрывать никто не собирается.

Как говорится в документе, свалка санкционирована согласно решению исполкома городского совета депутатов от 1971 года. С тех пор её границы не менялись. А относится заваленная мусором территория площадью 6,7 гектар к категории «Земли населённого пункта». Исключение свалки из границы города позволит перевести землю в категорию "Земли промышленности и иного специального назначения", как того требует законодательство.

Авторы документа утверждают, что проект разработан «для устойчивого развития города Кимр и сохранения окружающей среды».

Ну, а мы напомним, в 2016 году предыдущая администрация провела на своем официальном сайте опрос жителей о дальнейшей судьбе свалки. Более 81% проголосовали за прекращение приёма стороннего мусора и более 80% опять-таки проголосовали за закрытие полигона. 

Однако оказалось, что голосовали зря. Ничего нового со свалкой не случилось, а в телефонном разговоре один из сотрудников администрации и вовсе раздражённо бросил корреспонденту ТИА: «Да мы вообще не имеем права закрывать эту свалку».

В то же год за кимрскую свалку взялись Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор. Прокуратура обратилась с иском о закрытии свалки в суд по двум основаниям: свалка не включена в Государственный реестр объектов размещения отходов и находится на землях населённого пункта.

И если вторую причину устранить достаточно просто, то первую практически невозможно. Современное законодательство предусматривает жесткие требования к обустройству мусорных полигонов. Чтобы он соответствовал всем нормам и был внесен в Государственный реестр объектов размещения ТБО, нужно фактически построить его заново. 

Как бы там ни было, по закону по любым изменениям плана и застройки муниципального образования местная власть обязана провести публичные слушания. Они назначены на 29 сентября 2017 года в 11:00 по адресу: г.Кимры, ул. Кирова, д. 18. Туда же можно отправлять предложения. Однако учитывая рекомендательный характер процедуры, вопрос с вынесением свалки за пределы Кимр, вероятнее всего, решен. 

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Метки: кимрская свалка кимрские депутаты свалке в кимрах - быть
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Комментарии (2)

  • Dobry кrtek 
    Достаточно одного звонка Путину...Но в следующий раз.
    18.08.2017 16:30
    0 | 2

  • dsmile 
    В заголовке новости поменять местами слова депутаты и свалку....
    18.08.2017 16:43
    0 | 2
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