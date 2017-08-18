Кимрские депутаты пытаются выкинуть легендарную мусорную свалку за пределы города

Но только на бумаге. Фактически мусорная свалка на Ильинском шоссе останется на своем историческом месте, однако по документам больше не будет располагаться в черте города. Зачем это нужно местным думцам и что делать с результатами опроса кимряков, которые однозначно проголосовали за закрытие мусорки - в материале ТИА.

На сайте администрации Кимр, в разделе «Документы» опубликован, на первый взгляд, ничем не примечательный, но занимательный документ о проведении публичных слушаний по утверждённому депутатами проекту изменений в Правилах землепользования и застройки города.

Этот проект предусматривает изменение границ города так, чтобы вынести за пределы населённого пункта свалку на Ильинском шоссе. Потому что в соответствии с ФЗ N 89 «Об отходах производства и потребления», принятом ещё в 1998 году, ни свалка, ни полигон ТБО не могут находиться в пределах населённого пункта, а соответственно, и мусор в черте муниципального образования складировать и утилизировать категорически запрещено.

Означает это только одно: вопреки мнениям кимряков, огромную свалку ан Ильинском шоссе, куда едут мусорные караваны с близлежащих подмосковных городов, закрывать никто не собирается.

Как говорится в документе, свалка санкционирована согласно решению исполкома городского совета депутатов от 1971 года. С тех пор её границы не менялись. А относится заваленная мусором территория площадью 6,7 гектар к категории «Земли населённого пункта». Исключение свалки из границы города позволит перевести землю в категорию "Земли промышленности и иного специального назначения", как того требует законодательство.

Авторы документа утверждают, что проект разработан «для устойчивого развития города Кимр и сохранения окружающей среды».

Ну, а мы напомним, в 2016 году предыдущая администрация провела на своем официальном сайте опрос жителей о дальнейшей судьбе свалки. Более 81% проголосовали за прекращение приёма стороннего мусора и более 80% опять-таки проголосовали за закрытие полигона.

Однако оказалось, что голосовали зря. Ничего нового со свалкой не случилось, а в телефонном разговоре один из сотрудников администрации и вовсе раздражённо бросил корреспонденту ТИА: «Да мы вообще не имеем права закрывать эту свалку».

В то же год за кимрскую свалку взялись Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор. Прокуратура обратилась с иском о закрытии свалки в суд по двум основаниям: свалка не включена в Государственный реестр объектов размещения отходов и находится на землях населённого пункта.

И если вторую причину устранить достаточно просто, то первую практически невозможно. Современное законодательство предусматривает жесткие требования к обустройству мусорных полигонов. Чтобы он соответствовал всем нормам и был внесен в Государственный реестр объектов размещения ТБО, нужно фактически построить его заново.

Как бы там ни было, по закону по любым изменениям плана и застройки муниципального образования местная власть обязана провести публичные слушания. Они назначены на 29 сентября 2017 года в 11:00 по адресу: г.Кимры, ул. Кирова, д. 18. Туда же можно отправлять предложения. Однако учитывая рекомендательный характер процедуры, вопрос с вынесением свалки за пределы Кимр, вероятнее всего, решен.